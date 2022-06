El Ministerio de Salud presentó una denuncia por supuestas torturas en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador en Valparaíso. Desde el Colegio Médico han señalado que es una acusación injusta y que el recinto no tiene los insumos ni tampoco el personal necesario.

En la acción que fue presentada el pasado 11 de mayo, la ministra María Begoña Yarza dice que “ha llegado a conocimiento de este Ministerio de Salud la situación irregular de que se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva (TEC) sin anestesia, sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente, en el Hospital Psiquiátrico El Salvador de Valparaíso”, consignó La Tercera.

En conversación con CNN Chile, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, calificó la acusación como “injusta y equivocada tanto en la forma como en el fondo”.

“Injusta porque atribuye la realización junto a la presencia de dolo en los equipos sanitarios que lo único que quieren hacer es tratar de entregar una atención oportuna y de calidad con los recursos que el mismo Estado les entrega, o mejor dicho, con los recursos que no les entrega”, señaló.

Asimismo, señaló que las brechas en recursos humanos, infraestructura, equipamiento e insumos “son conocidas por todos, las hemos conversado desde el 2019 y están generando la necesidad de modificar la forma en que se financia la salud en Chile, es un tema muy fuerte incluso en la nueva Constitución que se está discutiendo, y, por lo tanto, llama mucho la atención cómo podemos atribuir entonces que frente a las múltiples carencias que existen en distintos recintos de salud, y en este caso en el Hospital del Salvador de Valparaíso, sean los trabajadores de la salud responsables de cometer lo que acá se ha manifestado como un delito tan serio como la realización de torturas”.

En esa línea, expresó que “me parece que la ministra dispone, al igual que lo puede disponer el director del establecimiento, el director del servicio de salud, de caminos muchos más propicios a través del estatuto administrativo para investigar situaciones que podrían ser distintas o que pudiesen requerir una nueva mirada, me refiero una investigación sumaria. Esa es la forma de investigar dentro de los recintos sanitarios”.

“Acá si tú quieres discutir si la mejor forma de realizar una terapia electroconvulsiva es con anestesia general o no, los caminos para hacerlo, son las sociedades científicas, comité de expertos, pero sí, tú como Estado vas a crear esa normativa, también tienes que entregar esos recursos por ejemplo, la anestesiología de un pabellón no están y no han estado, y este hospital es un hospital que demuestra el abandono total”, agregó.

Finalmente, zanjó que “lo que me parece más lamentable es que estigmatiza una terapia, la vincula a algo sumamente grave como es la tortura y estigmatiza también a una comunidad de trabajadores de la salud que lo único que han hecho es ‘sacarse la cresta’ por ayudar y atender a una población que muchas veces es marginada y ha sido postergada y olvidada en nuestro país y en nuestro sistema de salud”.