Briones y propuesta de recorte fiscal de Kast: “A todas luces parece desmedida respecto de lo que se puede hacer”

El asesor económico de Evelyn Matthei y exministro de Hacienda habló en Tolerancia Cero sobre uno de los puntos que la propia abanderada le criticó a su contraparte republicana, señalando que su plan "no parece aplicable".

Uno de los cruces que dejó el primer debate presidencial donde participaron los ocho candidatos fue protagonizado por la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien increpó a José Antonio Kast por su propuesta de recorte fiscal.

En específico, la exalcaldesa de Providencia instó a su contraparte del Partido Republicano a explicar cómo lograría un recorte de 6 mil millones de dólares en 18 meses, algo que no quedó del todo explicado en el debate.

Al respecto hablóen Tolerancia Cero Ignacio Briones, asesor económico de Matthei, quien aseguró que tal y como es planteado “no parece aplicable” y que aún queda por saber qué es lo que será recortado para alcanzar dicha meta.

“Quienes han hecho esa propuesta, que a todas luces parece desmedida respecto de lo que se puede hacer, al menos en el corto plazo, son los que tienen que explicarlo. Pero queda la duda razonable”, dijo.