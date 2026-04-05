Historiador Alejandro San Francisco analiza la figura del presidente Kast: “Tiene que hablarle a sus votantes y a todo el país”

En un nuevo capítulo de Influyentes, conversamos con Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad de Tarapacá, sobre el mandatario.

Alejandro San Francisco, historiador y académico de la Universidad de Tarapacá, ha seguido de cerca la trayectoria de José Antonio Kast y hoy se encuentra preparando un ensayo sobre la figura del mandatario.

En conversación con Influyentes de CNN Chile, analizó los primeros días del nuevo gobierno, el perfil político e intelectual del presidente y las características de la derecha que hoy encabeza el Ejecutivo.

San Francisco abordó las críticas que apuntan a una falta de ideas del presidente: “Sí tiene ideas, tiene formación intelectual. Otra cosa es que si se le empieza a medir con estándares que son de otras actividades, obviamente va a haber opiniones distintas”, sostuvo.

Consultado sobre si un presidente debe hablarle solo a su base electoral, replicó que “el mandatario tiene que hablarle a su tribu, por decirlo de alguna manera, a sus votantes, a las personas que lo apoyaron, y tiene que hablarle al país en su conjunto”.

Respecto a la tensión entre unidad y confrontación en el ejercicio del poder, afirmó que “cuando una persona gobierna, siempre tiene las dos dimensiones: la de competencia, de antagonismo, y la de unidad. Los llamados a la unidad son valiosos y hay temas que podríamos decir son de unidad nacional, pero hay otros en que empieza la competencia política, porque los programas de los distintos candidatos no eran iguales. En ese sentido siempre va a haber división y la aspiración a la unidad en ciertos temas me parece que debe mantenerse”.

Sobre cómo define ideológicamente a la derecha de Kast, el académico asegura que es una “nueva derecha”. “En ese sentido tiene connotaciones especiales: tiene rasgos evidentemente conservadores, pero también tiene rasgos liberales y socialcristianos, que son propios de las derechas de los últimos 40 años. En el caso de José Antonio Kast me parece que están las tendencias de la derecha histórica: la derecha liberal, la derecha conservadora, algo del racionalismo o de los nacionales, y también elementos que son más coyunturales o nuevos”.

Por otra parte, el historiador analizó los problemas del actual gabinete, destacando que hay “al menos dos problemas que se ven en la formación del gabinete, que en general es un gabinete con personas preparadas, bien formadas y con trayectoria. El primero es la subrepresentación política, y el segundo problema lo veo en la ausencia de los nacional-libertarios, en la medida en que se le produzca al actual gobierno lo que le pasó al presidente Sebastián Piñera, que es un forado por la derecha”.

Finalmente, San Francisco diagnosticó al país: “Chile no se está cayendo a pedazos, Chile es un gran país, pero si tú me preguntas qué perspectivas tenía un joven de Chile en el año 2000 y hoy, hoy tiene menos perspectivas. Tiene más posibilidades, más gente llega a la universidad, pero ojo: hay más cesantía ilustrada también. Entonces hay que ajustar las piezas, hay que ajustar las clavijas y para eso es bueno tener dos, tres o cuatro políticas de Estado en que ojalá nos pongamos de acuerdo la inmensa mayoría de la sociedad”.