“He sido súper crítica”: Alcaldesa Bobadilla llama a las autopistas a “invertir” en seguridad tras intento de encerrona en Quilicura

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se refirió en CNN Prime al registro que se ha difundido sobre el intento de encerrona ocurrido en la comuna. “Hago un llamado a la autopista para que de verdad hoy inviertan en nuestra seguridad”, afirmó.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se refirió en CNN Prime al intento de encerrona registrado el sábado 7 de febrero en una conexión vial entre la Ruta 5 y la autopista Vespucio Norte.

“Lamentamos profundamente la situación, me imagino la desesperación del conductor y su acompañante”, expresó, y subrayó: “Es tu vida o la de ellos”.

En ese contexto, sostuvo que este “punto crítico” ha sido oficiado en diversas ocasiones a la autopista y también a las instituciones policiales. “Espero que hoy se tomen cartas en el asunto”, enfatizó.

Sobre el caso, indicó que estos sectores son reconocidos por la comunidad como peligrosos. “Ya las autopistas deberían haber tomado acciones en cuanto a aquello”, comentó.

Además, recalcó que en la comuna de Quilicura existe un alto flujo de tránsito de personas.

“Por eso hago un llamado a la autopista para que de verdad hoy inviertan en nuestra seguridad. He sido súper crítica con su actuar, hemos trabajado de la mano con las diferentes instituciones, pero no hay una poda permanente. La iluminación en la noche es horrible en este sector; es más peligroso que de día. Entonces, ¿qué nos dicen?: ‘nosotros tenemos que pavimentar’, pero nos tienen que dar seguridad. Quilicura es una de las comunas que tiene los TAG más caros dentro de la Región Metropolitana”, cerró.