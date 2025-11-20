“Hay un desencanto que no logramos captar”: Balladares (RN) y derrota de Evelyn Matthei en las presidenciales

La secretaria general de RN defendió, en conversación con CNN Chile, la identidad propia de Renovación Nacional frente a Republicanos y la UDI, y llamó a dejar atrás las discusiones internas para concentrarse en la disputa presidencial y en la construcción de mayorías de cara al nuevo escenario político.

La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, analizó este jueves los resultados de las elecciones parlamentarias y adelantó las prioridades del partido de cara a la presidencial.

En conversación con Hoy Es Noticia, Balladares aseguró que, a pesar de que el número de parlamentarios electos podría ser menor, “tenemos un porcentaje de votantes muy alto. Quizá el número de parlamentarios sea menor, pero el número de personas que confió en nosotros es similar al proyecto del Partido Republicano”.

Sobre los resultados de la votación del PDG y su candidato Franco Parisi, Balladares admitió que “nadie pudo leer la votación” y subrayó que “hoy nuestro desafío es concentrarnos en la campaña de José Antonio Kast”.

La dirigente enfatizó la necesidad de enfocarse en la elección presidencial, más allá de las especulaciones sobre la situación del conglomerado: “Espero nos concentremos en ganar la elección presidencial. Es mezquino hablar de si murió o no el conglomerado”.

Asimismo, reconoció un “desencanto que no logramos captar” en la ciudadanía y señaló que “el PDG logró conectar de mejor manera”.

Balladares también recalcó la estrategia de Republicanos, asegurando que el partido “tiene clarísimo que hay que construir mayoría”, pero defendió la identidad de RN frente a este.

“Somos un proyecto político distinto al de la UDI y Republicanos. Nosotros tenemos una identidad propia”, indicó.

Sobre la ausencia de Kast en algunos debates, explicó que “decidió estar en regiones. Pero Kast en ningún momento se salió de los debates grandes. Es más una cosa de tiempos”.