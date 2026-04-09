“Hay que actuar con firmeza”: Ministra de Ciencia pide expulsar a estudiantes que protagonizaron agresión en Universidad Austral

Consultada en CNN Chile, la ministra Ximena Lincolao dijo esperar que se expulse a quienes participaron en la agresión y respaldó la propuesta del Ejecutivo de que quienes protagonicen hechos de violencia pierdan beneficios sociales como la gratuidad.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, abordó en CNN Chile las medidas que espera que tome la Universidad Austral tras la agresión que enfrentó el miércoles 8 de abril durante la ceremonia de inicio del año académico.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si espera que se expulse a los presuntos estudiantes que protagonizaron estos incidentes, respondió: “Sí, yo creo que en estos casos hay que actuar con firmeza y no políticamente. La violencia en cualquier parte e institución es mala”.

Más allá del hecho en particular, remarcó: “Es muy importante que las consecuencias solo tienen una buena reacción si son consistentes por parte de los adultos, es como en una casa”. Desde su perspectiva, la juventud actualmente se encuentra bajo un “ambiente de inconsistencia valórica de los adultos, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar”.

Al preguntarle sobre el debate actual respecto de si los estudiantes que participen en hechos violentos y destrucción de infraestructura deberían perder beneficios sociales, sostuvo que “sí, totalmente”.

“Yo creo que los beneficios sociales se ganan y tiene que haber una retribución al país por todo beneficio social”, afirmó.

Cabe mencionar que actualmente el Ejecutivo ingresó dos proyectos sobre seguridad escolar. Uno de los puntos que proponen es la inhabilidad de acceder a la gratuidad en la educación superior para aquellos estudiantes que hayan cometido delitos relacionados con la violencia escolar.

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¿Qué se sabe hasta ahora?

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció el ingreso de una querella criminal por atentado contra la autoridad. El secretario de Estado señaló este jueves en Radio Duna que “me informaron que ya se tiene identificados a los tres líderes que tuvieron mayor participación. Ya se sabe quiénes son. Obviamente, habrá que esperar su posterior detención”.

“Son estudiantes, dirigentes estudiantiles. Además, existían antecedentes de llamados previos a esta manifestación”, detalló.

Actualmente, la Fiscalía de Los Ríos está liderando la investigación para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Universidad Austral dio inicio a una investigación de los hechos, “de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos, con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

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