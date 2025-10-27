Harold Mayne-Nicholls en CNN Deportes: Recuperar las esquinas, terminar con jefes de barras bravas y potenciar deporte de alto rendimiento

En esta serie de entrevistas con los distintos candidatos presidenciales, CNN Deportes habló con el independiente expresidente de la ANFP, quien hizo un balance de las sociedades anónimas deportivas, cómo impulsar el deporte desde temprana edad y más.

Practica fútbol, básquetbol y, cuando se le requiere, también tenis. Es hincha de Antofagasta “incluso cuando ganamos”. ¿Su ídolo de los Pumas? Francisco “Chamaco” Valdés. ¿Mejor futbolista del país? Del siglo pasado, dice, Elías Figueroa; del actual, Arturo Vidal. ¿Mejor deportista de todas las ramas? Francisca Mardónes, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Se trata de Harold Mayne-Nicholls, candidato independiente a la presidencia y expresidente de la ANFP, quien habló en profundidad con CNN Deportes precisamente sobre esta materia en su programa de gobierno.

Deporte y cómo sirve para la seguridad

En primer lugar el exdirigente deportivo expresó que parte importante de lo que puede hacer el deporte tiene que ver también con la seguridad.

Por ello, para el candidato es clave “recuperar las esquinas”, una forma de plantear la importancia de ir donde están los jóvenes que hoy encuentran en las calles otras formas de pasatiempo allí donde predomina el crimen organizado. En esto también ha sido muy relevante el impulso como política pública de los deportes de alto rendimiento, con delegaciones cada vez más contundentes por parte de nuestro país.

“No es digno ver a esos chicos o esas chicas con un tarrito pidiendo monedas para ir a representar a Chile a una competencia porque no están incluidos. Ahí tenemos que hincarle el diente”, afirma Mayne-Nicholls. “Después viene otro eslabón más abajo que es cuando te seleccionan e la escuela, en el colegio o en el club. Y el cuarto eslabón, que es el piso entre los dos y los ocho años, ahí también hay que hincarle el diente”.

Violencia en estadios

Otro de los problemas que vive el deporte nacional tiene que ver con la violencia en los estadios, hechos que se han vuelto recurrentes terminando incluso con fallecidos.

“Para mí el problema es que no hemos sido capaces de aplicar las normas para erradicarla. Tenemos que terminar con esta posibilidad de que alguien tome ‘el control’ de las barras y tenga jefatura. ¿Cómo se termina? Se acaban los bombos, se acaban los elementos de animación, se acaban los lienzos, por ningún motivo una bengala, un petardo siquiera. Así, no va a haber un jefe, el apoyo va a ser espontáneo”, asegura.

En ese sentido, se anticipa a la crítica en defensa de cómo esto podría afectar a la cultura del fútbol: “tenemos que elegir: matamos el folklore del fútbol o matamos el fútbol”.

Sociedades anónimas

A casi dos décadas desde la ley que crea las sociedades anónimas deportivas en Chile, Mayne-Nicholls hace un balance que tiene tanto cosas positivas como negativas.

En el lado bueno de la normativa, afirma, está que ya son casi nulos los atrasos en el pago de sueldos a los jugadores, algo que según recuerda era pan de cada día previo al 2005.

“Esa mejora evidente trajo una cosa que no fue mejorada: la relación con la comunidad. El distanciamiento entre muchas sociedades anónimas y la comunidad que alberga este club ha sido demasiado grande, demasiado brusco y en algunos casos tan violento que le han cambiado hasta la insignia a los clubes, los colores, y eso ha generado un ruido que opaca este otro beneficio”, expresa el candidato.