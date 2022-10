Algunos parlamentarios, principalmente de Apruebo Dignidad, han puesto sobre la mesa la idea de realizar un plebiscito de entrada, pero solo para definir el mecanismo u órgano encargado de redactar la nueva propuesta constitucional.

En entrevista con CNN Chile, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) señaló que en las recientes conversaciones “esta idea todavía no se había planteado. Lo han manifestado por la prensa, pero no se lo he oído todavía a las personas que están a cargo de estas conversaciones“.

El parlamentario afirmó que esta idea “es mala y por varias razones“. “En primer lugar, alarga innecesariamente el proceso. Nosotros creemos que debemos terminarlo y tener un nuevo texto aprobado -ojalá por una gran mayoría de chilenos- a finales del próximo año“.

“La segunda razón, que me parece menos importante, (…) es que debido a la actual situación económica del país, es importante también tener cuidado con los recursos públicos, ya que un plebiscito de entrada encarece el proceso“, agregó.

En tercer lugar, un plebiscito de este tipo “genera más incertidumbre“, según Ramírez. “Un buen acuerdo (…) que le ofrezcamos al país genera más certidumbre, menos ansiedad y, al final, es una forma de reivindicar la política“.

“Un plebiscito de entrada sería la manifestación más clara del fracaso de las conversaciones que estamos teniendo y espero que eso no ocurra (…) Debemos tener un mecanismo que garantice que el proceso va a ser completamente distinto al fracasado y para eso creemos que es relevante llegar a un acuerdo”, cerró.