“Es gravísimo” y “hay que respetar a la justicia”: Arresto domiciliario para Monsalve genera divisiones en el Congreso

CNN Chile recogió reacciones de los diputados Andrés Longton (RN), Rubén Oyarzo (PR) y Raúl Soto (PPD) tras el cambio de medida cautelar dictado por la Corte Suprema en favor del ex subsecretario del Interior.

El cambio de medida cautelar que benefició al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve —quien ahora cumple arresto domiciliario total en vez de prisión preventiva— generó diversas reacciones entre parlamentarios en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

CNN Chile conversó con representantes de distintas bancadas para conocer su postura.

Andrés Longton

El diputado Andrés Longton (RN) expresó preocupación por las declaraciones previas del ex subsecretario, en las que aseguraba que el presidente Gabriel Boric le pidió tres veces que visitara a su familia. “Ese es un privilegio que no tiene nadie en nuestro país y que no tuvo la víctima”, afirmó.

Además, criticó que se utilizaran recursos públicos para esos traslados. Respecto al fallo de la Corte Suprema, señaló: “Obviamente que las decisiones judiciales tienen que respetarse… pero es chocante que un delito tan grave tenga esta resolución”.

Rubén Oyarzo

Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (PR) cuestionó directamente la decisión del tribunal: “Llama mucho la atención que después de seis meses de prisión preventiva se dé esta cautelar… Aquí hay que dar señales claras a la ciudadanía de que nadie está por sobre la ley”.

También apuntó al silencio de figuras del Gobierno: “Recordemos que se hizo una comisión investigadora y el jefe del segundo piso, Miguel Crispi, no dio las respuestas correspondientes”.

Raúl Soto

En contraste, el diputado Raúl Soto (PPD) defendió la autonomía del Poder Judicial y criticó el uso político del caso. “Lo que corresponde es respetar las definiciones de la justicia”, afirmó.

Además, arremetió contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei: “El nivel de ignorancia o mala intención para desinformar ha llegado a niveles que no habíamos visto… No se pueden utilizar situaciones dolorosas con fines electorales”.

