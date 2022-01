Nicolás Grau, integrante del equipo político y económico del presidente electo Gabriel Boric, se refirió a los desafíos en materia económica que enfrentará la administración del frenteamplista que comenzará el próximo 11 de marzo.

En conversación con CNN Chile, explicó que “el primer desafío, a mi juicio, es recuperar el empleo”. “Hay que hacer un esfuerzo porque esa recuperación sea en conjunto con una nueva inversión y una nueva estrategia de desarrollo verde que nos permita movernos en la dirección que queremos avanzar”, manifestó.

En cuanto al empleo femenino, adelantó que “hay un conjunto de subsidios que se están pensando, algunos de ellos ya existen pero tienen escala muy pequeña, y ya se está discutiendo el diseño de otros nuevos”.

“Diría que es muy importante pensar los sectores que uno ayuda con más fuerza a desarrollarse (…) uno puede hacer un esfuerzo específico por sectores de la economía en los que la participación laboral femenina suele ser relevante”, añadió.

En ese contexto, es que afirmó que “durante la campaña dijimos que no vamos a hacer gastos más allá de lo que está estipulado en las estimaciones del presupuesto actual, eso por cierto implica restricciones, pero no significa que no haya espacio para este conjunto de políticas”.

Reforma Tributaria

“Nosotros hemos hecho un compromiso de que vamos a empujar una reforma tributaria que debiera dar nuevos recursos para poder comprometer estos nuevos gastos en el largo y mediano plazo”, dijo Grau.

Al ser consultado por la fecha o el año de gobierno en que se impulsaría dicha reforma, detalló que “no hay una fecha exacta para eso” ya que “es una cosa que va a depender de quienes sean definidos como autoridades por parte del presidente electo”. Sin embargo, recalcó que “sí es claro que la reforma tributaria es uno de los temas que tenemos que ver y por lo tanto seguro va a estar en el primer año”,

“La razón es muy simple, uno no puede comprometer esta expansión de derechos sociales si no tiene una fuente clara de financiamiento para aquello”, manifestó.

En materia de impuestos, Grau señaló que “la forma en que se gasten los nuevos recursos, pueden ayudar a reducir la desigualdad hoy y a futuro (…) si uno hace reformas tributarias en que la mayor parte de los ingresos viene de las personas con más altos ingresos, se puede reducir la desigualdad hoy”.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Respecto al proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que presentó la administración en ejercicio, sostuvo que “es una reforma bastante parecida a parte de nuestra reforma, la diferencia es principalmente de montos (…) el gobierno está presentando una propuesta de $185 mil, y nuestra propuesta era de $250 mil”.

“En términos de gasto que se propone, el gobierno se queda a medio camino”, profundizó.

Aún así, destacó que “es una buena noticia, que tengamos un acuerdo en que las pensiones tengan que subir, y además es una buena noticia porque a pesar de que la propuesta del gobierno no es totalmente universal, sí llega al 90% de la población”.

En cuanto a las críticas que se han hecho sobre el financiamiento de la iniciativa del Ejecutivo, Grau dijo que “si uno quiere asegurar derechos sociales para la población de forma sostenible en el tiempo, es importante que existan fuentes de financiamiento y lamentablemente el Gobierno sólo ha estado dispuesto a hacer una propuesta de reducción de exenciones”.

“Si uno tuviera que pensar las dos prioridades del gobierno a corto y mediano plazo son las reformas de pensiones y de salud”, sentenció.