La senadora Carolina Goic (DC) se refirió este jueves, el mismo día en que comenzó el proceso para que las personas puedan hacer el retiro del 10% de las AFP, a la contrapropuesta impulsada por parte de la oposición a la reforma de pensiones del gobierno.

En concreto, se trata de un proyecto alternativo al del Ejecutivo y que fue presentado en la sesión de la Comisión de Trabajo, que busca crear las “bases para un nuevo sistema de prevención social, pero basados en los principios de la seguridad social”, según expresó en entrevista con CNN Chile.

Lo que se plantea es que el 6% adicional (que se va a recaudar al pasar de una cotización del 10% actual al 16%) “sea administrado por un ente del Estado” mediante una “cuenta nocional que reconoce ciertos beneficios de acuerdo a tu historia previsional”.

“Va a un fondo común, que no es el sistema de reparto antiguo, sino un sistema que garantiza ciertos mínimos. Todas las personas que cotizan una determinada cantidad de años van a tener garantizado un piso equivalente al salario mínimo, pero también es proporcional a los años que has cotizado y a la cantidad que has cotizado”, detalló la congresista que impulsa de la iniciativa.

Este proyecto busca también “solidarizar” con las mujeres, las que históricamente han terminado con pensiones más bajas que los hombres.

En tanto que sobre el 10% restante, Goic apunta que “démosle la posibilidad de un sistema de ahorro individual, permitámosle también escoger respecto de un administrador público”.

“La pelota está en la cancha del gobierno”

La senadora falangista advierte que “estamos acostumbrados a la lógica individual: cuanto ahorro, cuanto tengo”, pero que “lo novedoso de lo que planteamos es que tenemos números concretos, esto va significar un beneficio mayor para cada uno de los cotizantes“.

Actualmente su propuesta, para asegurar llegar sobre la línea de la pobreza, contempla un mínimo de 30 años de cotizaciones, dice ser consciente que es necesario adecuarlo a la realidad del país. “El primer piso garantiza estar sobre la línea de la pobreza y la segunda garantiza que nadie en nuestro país, habiendo cotizado un número razonable de años, esté bajo al equivalente del salario mínimo“, añadió.

Goic asegura que es “un tema impostergable y necesitamos un acuerdo rápido”, ya que “cuando más de 3 millones de personas van a retirar el 10% de sus fondos, eso te habla del fracaso del sistema”, reflexionó.

Además de su propuesta y la del Ejecutivo, hay una tercera alternativa que plantean otros sectores de la oposición, la que habla de nacionalizar las pensiones. Al respecto, Goic fue clara al responder que “no soy partidaria de nacionalziar los fondos de pensiones, no estoy de acuerdo con ese proyecto, lo que quiero es que construyamos un acuerdo mayoritario”.

Junto a lo anterior, dijo que espera se logre un acuerdo con La Moneda: “Espero que este gobierno sea coherente con el llamado que hizo el presidente. Habló de una cirugía mayor, de una reforma integral al sistema de pensiones, por lo tanto que genere las condiciones para que en agosto tengamos las bases de un acuerdo. Tenemos toda la disposición, la pelota está en la cancha del gobierno”.

Finalmente, sobre la Cuenta Pública que realizará el mandatario mañana viernes, dice que tiene la esperanza de que entregue una señal de diálogo: “espero que mañana de muestra de que aprendió la lección, no es tiempo de estar en las trincheras políticas, no es tiempo de seguir en los dogmas ideológicos”, sino que es momento de “generar acuerdos reales para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos”.