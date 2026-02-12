Gobernador Rodrigo Mundaca sobre gestión del megaincendio en Valparaíso: “El Gobierno se retira sin haber cumplido”

El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, comentó en CNN Chile los informes de la Contraloría que detectaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia tras el megaincendio de febrero de 2024. Además, entregó su visión sobre el manejo del Ejecutivo.

Desde su perspectiva, afirmó que la “reconstrucción ha sido un desastre, no se ha confiado en las capacidades regionales”. Como ejemplo, detalló que durante la emergencia las cajas de alimentos se trasladaban hasta la Región de Valparaíso desde Santiago, al igual que las viviendas de emergencia.

Lo anterior, sostuvo, constata que “atender una emergencia desde el centralismo, sin confiar en las capacidades regionales, sin duda ha dificultado todo el proceso de reconstrucción”.

“Tienen a una población damnificada, muy disconforme, y finalmente el Gobierno se retira el 11 de marzo sin haber cumplido el propósito de proveer pan, techo y abrigo a las personas que fueron ferozmente afectadas por estos incendios, que fueron criminales”, subrayó.

Finalmente, sobre la información expuesta por el ente contralor, recalcó que “requiere ser aclarada y respondida de buena manera”, y expresó su expectativa de que el Ministerio Público pueda investigar y “fallar en proporción y con racionalidad, a propósito de lo que ocurrió”.