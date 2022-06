En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, el Gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, se refirió a la eventual prórroga del estado de excepción en la macrozona sur.

En ese sentido, criticó que el presidente Boric aún no haya visitado la región y señaló que esta medida: “No debiera de tener apellido”.

“Se habla de un 85% menos en la disminución de los atentados a camiones, un 65% en los vehículos, el trabajo que se ha logrado recuperar armas sobre el 50%, pero yo insisto en que los estados (de excepción) no debieran de tener apellido”, expresó.

Asimismo y sobre el borrador de la nueva Constitución, Rivas comentó que “hoy día no necesariamente (el borrador) está trayendo la paz que necesitamos. (…) Tenemos que ver una visión integradora, multicultural más que plurinacional”.

1.- “El hecho de que el presidente todavía no vaya a La Araucanía, claramente demuestra lo que está pasando en nuestra región”

“El subsecretario Monsalve es quien hoy día se ha acercado a entender este tema. El hecho de que el presidente todavía no vaya a La Araucanía, que la ministra Siches no haya vuelto a región después de su fallida incursión en Temucuicui, claramente demuestra lo que está pasando en nuestra región”.

Sobre una eventual reunión con el presidente Boric: “No hemos obtenido todavía una respuesta, he visto que se ha reunido con otros gobernadores. Creo que es importante donde el problema de seguridad es el problema número uno del país, y tenemos la región que tiene por lejos el problema más grande que es La Araucanía. Creo que es importante que se reúna”.

2.- “Los estados (de excepción) no debieran de tener apellido”.

“Lo que La Araucanía hoy día requiere es más seguridad, no menos seguridad. Mientras estuvimos este período sin estado de excepción, los atentados subieron en la región una enormidad. Que el Gobierno este pidiendo hoy día la renovación es porque causó el efecto que esperaba”.

“Se habla de un 85% menos en la disminución de los atentados a camiones, un 65% en los vehículos, el trabajo que se ha logrado recuperar armas sobre el 50%, pero yo insisto en que los estados (de excepción) no debieran de tener apellido”.

3.- “Lo que La Araucanía necesita es que se protejan a las personas”

Sobre estado de excepción en La Araucanía: “Acotado o focalizado, se habla de que se protegen las rutas, y yo creo que lo que La Araucanía necesita es que se protejan a las personas”.

“Creo que el estado de excepción no debería tener apellido. (…) Hoy día tenemos un tema en las rutas que es donde se queman los camiones, donde se ha atentado a los contratistas forestales, agricultores, pero no se está viendo un problema que es súper potente en nuestra región y que es real: Hoy día la situación en muchas comunas, los alcaldes no tienen, por ejemplo, cómo prestar los servicios de salud en las postas rurales, porque las camionetas no pueden llegar”.

4.-“Esta región (La Araucanía) no puede seguir con este nivel de impunidad”.

“14 personas han sido asesinadas este año. (…) Esta región no puede seguir con este nivel de impunidad”.

“Por eso cuando uno ve que se toman estas medidas de ponerle apellido a un estado de excepción, de acotado o focalizado, uno lo que espera es una reacción real por parte de las autoridades. No es posible la normalización que ha existido del conflicto de la Región de La Araucanía”.

5.- “Tenemos que ver una visión integradora, multicultural más que plurinacional”

Sobre el borrador de la nueva Constitución: “Hoy día no necesariamente (el borrador) está trayendo la paz que necesitamos. (…) Tenemos que ver una visión integradora, multicultural más que plurinacional”.