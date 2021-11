La reapertura de pasos fronterizos terrestres, que el gobierno había anunciado para este miércoles 1 de diciembre, fue finalmente postergada, según informó este lunes el ministro de Salud (s) y subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, en la conferencia de actualización de datos COVID-19.

En el marco del plan de Fronteras Protegidas, la autoridad aseguró que la medida será evaluada nuevamente en dos semanas y consignó que la decisión se debe a una medida preventiva “hasta saber más de la nueva variante”, en relación a Ómicron, por lo que los pasos fronterizos de Chacalluta (Región de Arica y Parinacota), Colchane (Región de Tarapacá) y Pino Hachado (Región de La Araucanía) permanecerán cerrados.

Es por esto que CNN Chile conversó con Jorge Díaz, gobernador de la Región de Arica y Parinacota, para conocer su percepción del fallido proceso de reapertura, así como sus opiniones ante el nuevo rumbo establecido por la cartera de Salud.

“Dijimos desde un principio que este era un proceso de mucha improvisación y, favorablemente para la región de Arica y Parinacota, se echó pie atrás a la decisión”, sentenció Díaz, reiterando que “no estaban las coordinaciones necesarias para que esto se produjera de la forma más correcta”.

Lee también: Cambios al Plan Fronteras Protegidas ante amenaza de Ómicron: Prohíben el ingreso de extranjeros desde el sur de África

Con respecto a la nueva variante Ómicron, recién difundida internacionalmente el pasado jueves, que deberá probarse cómo funcionan ante ella las actuales vacunas, Díaz manifestó que “mientras la ciencia no indique cómo van a reaccionar los que incluso ya tienen su esquema de vacunación completo, resulta muy inviable que este proceso de reapertura se realice“.

“El trabajo que se haya realizado aquí en la región es después del anuncio del ministro, por lo tanto, no existió ninguna coordinación previa“, aseguró el gobernador, agregando que “se ha destinado una gran cantidad de horas-hombre para trabajar en cómo se iniciaría este protocolo de reapertura, después de un anuncio que no se validó con la región, no se validó con el territorio”.

“Cuando analizamos estos contextos, estos deben tener un sentido eminentemente territorial: Las decisiones no se pueden tomar a más de 2.000 kilómetros de Arica, de la frontera“, indicó Díaz, sumando además un antecedente desde Perú: “Desde el ministerio de Salud peruano ya difundían una alerta epidemiológica desde la Región de Tacna, por el incremento de hospitalizaciones por COVID-19″.

En cambio, afirmó el gobernador, ahora “lo que se requiere es tomar decisiones consensuadas con el territorio“. Poniendo como ejemplo las regulaciones que el plan exige a las aerolíneas, que no tienen cabida el paso terrestre entre Arica y Tacna, Díaz sostuvo que “le pediría al ministro de Salud que, cuando se tomen estas decisiones, convoque a una mesa regional que pueda entregar todas las preocupaciones, que son muy válidas”.