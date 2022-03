Este sábado finalizó el Estado de Excepción Constitucional en la macrozona sur. La medida fue decretada por el Gobierno de Sebastián Piñera desde el 12 de octubre del año pasado ante los distintos hechos de violencia ocurridos en ese territorio.

“Hasta la jornada de anoche no teníamos ningún tipo de información. Hoy nos despertamos sabiendo que en Tirúa se quemó un furgón que trasladaba trabajadores y que hubo una balacera en Ercilla (…) Lamentablemente, los hechos de violencia volvieron a la región”, señaló Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía.

Lee también: Subsecretario de Prevención del Delito: “No podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías”

En entrevista con CNN Chile, la autoridad regional se refirió a la visita que realizó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la zona. “(Dijo) que se aumentará la dotación de Carabineros y se hará un traspaso de vehículos (blindados) desde el Ejército a Carabineros para poder enfrentar la situación”, sostuvo.

A pesar de estas medidas, el gobernador reconoció que, “en lo personal, y como lo he planteado en otras ocasiones, creo que el Estado de Excepción cumplía con el estándar de poder dar mayor tranquilidad y reforzar en algunos sectores”.

Respecto a la estrategia del nuevo Gobierno, Rivas sostuvo que “la retirada del Estado de Excepción no responde precisamente a lo que La Araucanía está solicitando”. En cuanto al diálogo y a la búsqueda de soluciones políticas, afirma que “lo comparto de cierto modo, pero no olvidemos que hoy, más que la situación política, yo diría que hay una situación humanitaria”.

“Cuando se habla de avanzar en temas de diálogo aquí lo que tenemos que asegurar primero es tener seguridad y, en ese sentido, creo que se marcó una diferencia entre la primera venida de la ministra (Izkia) Siches a la que realizó después el subsecretario Monsalve. La jornada que tuvimos el fin de semana fue muy operativa”, agregó.

La salida de los primos Tralcal

El gobernador también se refirió a los beneficios que obtuvieron los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, quienes están condenados a 18 años de cárcel por el caso Luchsinger-Mackay. Gendarmería les otorgó el beneficio de salida dominical, además de una salida trimestral para ambos condenados.

Lee también: Jadue por designación de Figueroa: “Al menos el presidente no ha nombrado a ningún hermano”

“Yo veo (este beneficio) desde un punto de vista de cuál es el sentimiento que más abunda en nuestra región en el último tiempo y, en ese sentido, yo creo que la impunidad ha sido uno de los mayores dolores que tenemos. Lo que vimos este fin de semana con la salida de los primos Tralcal va en esa línea”, manifestó.

Rivas sostuvo que le planteó la situación a Monsalve. “Ellos nos plantean que este protocolo está validado por Gendarmería, pero aquí no podemos desconocer que cada vez que hay una huelga de hambre, eso a mí no me parece que sea buena conducta para poder optar a un beneficio. Aquí lo que vemos son presiones indebidas (…) y que han ido históricamente en este tipo de casos“.