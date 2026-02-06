Naveillán y críticas de Labbé a directiva del PNL: “Tus opiniones tienes que manejarlas al interior del partido y no por la prensa”

La diputada y miembro del partido se refirió al debate público que ha abierto el parlamentario y exjefe de campaña de Kaiser, luego de la decisión de la colectividad de restarse de participar del Gobierno de Kast.

Una primera fractura surgió al interior del Partido Nacional Libertario, luego que el diputado Cristián Labbé expresara sus críticas a la directiva de la colectividad tras la decisión de no ser parte de la administración de José Antonio Kast.

Y es que los cuestionamientos no provienen de cualquier militante del partido: Labbé fue el jefe de la campaña presidencial de Johannes Kaiser, presdiente de la PNL.

A mediados de enero Labbé señalaba que el partido “se apresuró” en tomar la decisión de marginarse y que era “un error político” el no formar parte de un gobierno afín a su ideología. “El llamado es a la unidad de la derecha completa, sin egos y sin poner condiciones. No seamos obstruccionistas a un gobierno que todavía no parte”, enfatizó en ese momento.

A esto, Kaiser contestó que esta crítica no era generalizada sino más bien algo particular de Labbé, evitando hacer comentarios sobre el fondo de sus cuestionamientos y dejando a las instituciones partidarias las definiciones sobre cómo reaccionar al actuar del parlamentario.

Discusión al interior del partido y “no por la prensa”

En entrevista con Hoy Es Noticia la diputada Gloria Naveillán (PNL) abordó lo que ha sido este debate público, uno que calificó como “una pena” al no quedar solo en la interna y ser expuesto a nivel mediático.

“Esta es una decisión de la directiva del partido y lo que corresponde cuando eres parte de un partido es entender que son decisiones que se toman a nivel de directiva. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero tus opiniones tienes que manejarlas al interior del partido y no por la prensa”, comentó la parlamentaria.

En ese sentido, Naveillán mencionó el caso de Ana Victoria Quintana, quien congeló su militancia ante el posible nombramiento en una subsecretaría del Ministerio de Seguridad Pública. Este, a su juicio, es una muestra de cómo se aborda la libertad de acción de quienes conforman el Partido Nacional Libertario al mismo tiempo que se respeta la definición de la colectividad.

Por otro lado, la diputada se refirió a la crítica de “autoritarismo” y “matonaje” que esbozó Labbé en contra de la directiva, afirmando que “si hubiera este tema de matonaje” ella ya habría tenido cruces por su parte. “Yo no soy de las que se queda callada cuando tengo una opinión distinta, pero las hablo donde corresponde”.