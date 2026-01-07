#LODIJERONENCNN cnn prime

Chevesich y las diferencias al interior de la Suprema: “Hubo resistencia a la Comisión de Ética”

Por CNN Chile

07.01.2026 / 21:00

La presidenta de la Corte Suprema habló en exclusiva con CNN Chile sobre lo que ha sido la mayor crisis que ha vivido el Poder Judicial desde el retorno a la democracia, y qué actos puede adelantar como parte de sus prioridades liderando el máximo tribunal.

En una entrevista exclusiva con CNN Chile habló la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

En la conversación con Mónica Rincón la magistrada abordó las problemáticas que ha debido enfrentar el Poder Judicial en su conjunto y cómo lo han vivido específicamente en la Suprema, máximo tribunal del país.

En ese sentido, para Chevesich un gesto claro de que el Poder Judicial está enfrentando los casos que se han conocido fue en el actuar que tuvieron con Diego Simpertigue, hoy destituido.

“Cuando se dio a conocer por medios de prensa estos viajes con unos abogados que habían conocido una causa inmediatamente el pleno de manera unánime ordenó una investigación. Eso a mí me da cuenta de que, no sé si ha cambiado la percepción, pero se han dado cuenta de que es menester investigar, de que es mejor”, dijo la presidenta de la Suprema.

A ello, añadió que hubo quienes dentro de la Suprema intentaron desestimar el resultado de los controles internos del propio tribunal, restando peso a lo definido por la Comisión de Ética. “Efectivamente en un momento hubo resistencia a la Comisión de Ética”, expresó.

