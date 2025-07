Gil Artzyeli y su relación con el Gobierno: “Una vez que vi el nivel de hostilidad y rechazo hacia Israel, decidí trabajar con otros”

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, realizó un balance en CNN Chile sobre su relación con el Gobierno, en el marco del término de su misión en el país. “En un momento entendí que era algo irreversible, que no se podía hacer nada”, expresó Artzyeli respecto de las diferencias con el Presidente Boric.

En ese contexto, comentó que hay separarlo en dos frentes: el primero sobre la experiencia personal que vivió junto a su familia, donde destacó que fueron tres años maravillosos. Y en el flanco político, fue otra otra cosa, ya que hubo diferencias previo al ataque de Hamás a Israel.

“Comenzó mucho antes la hostilidad, el odio del Gobierno hacia Israel, y de hecho también hacia la comunidad judía, fue desde el principio de este Gobierno, es muy lamentable, pero de un punto entendí que esta es la situación, y de hecho empeoró de una forma gradual después del 7 de octubre”, expresó.

Y desde su perspectiva, hay evidencia cuando no condenaron los hechos que ocurrieron, para “para alguien que a veces tuitea muy rápido sobre episodios marginales, a un masacre de esta magnitud, 1.200 israelíes que fueron asesinados y quedó callado, no creo que hubiera quedado callado sobre este tipo de genocidio a cualquier otro grupo en el mundo, pero como fueron judíos, no pronunció”, comentó refieriéndose al Presidente Gabriel Boric.

En esa línea, manifestó que el mandatario le ha dado la espalda a la comunidad judía.

Consultado por la periodista Alicia Contreras sobre si preveían que la relación con el Gobierno sería compleja cuando Gabriel Boric asumió como jefe de Estado, el embajador respondió: “Yo pensé que sería desafiante, pero en un momento entendí que era algo irreversible, que no se podía hacer nada. Por eso, como embajada, después del 7 de octubre enfocamos nuestro trabajo en otros actores. Una vez que vi el nivel de hostilidad y rechazo del Gobierno hacia Israel, decidí trabajar con otros”.