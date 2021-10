Durante la jornada del pasado 18 de octubre se realizaron en el país diversas manifestaciones que conmemoraban el inicio del estallido social del 2019. Sin embargo, al margen de estas, se registraron incidentes y un importante nivel de violencia en las calles de la Región Metropolitana, como la quema del Registro Civil de la comuna de Puente Alto.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el alcalde de esta comuna, Germán Codina, quién fue claro en asegurar que las personas que participaron en este hecho no eran parte de las manifestaciones.

“Respecto a los daños que se produjeron, nosotros responsabilizamos a grupos descolgados que no representan las legítimas demandas sociales. Y lamentamos el daño que sufrió el Registro Civil, que además fue incendiado. Y también los supermercados que abastecen a sectores vulnerables de nuestra comuna, que se suman a los que fueron incendiados durante el estallido y que no han sido repuestos”, afirmó.

La autoridad comunal fue enfática en separar las manifestaciones de los hechos delictuales. “Yo separo la acción de estos maleantes con las demandas legítimas y las protestas, que sí son un espacio democrático donde las personas pueden manifestar su descontento. Pero como sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto para frenar este tipo de violencia”, aseguró.

Para el alcalde, esto tiene que ser perseguido por parte del Ministerio Público, debido al daño que le hacen a la gente de la comuna. “Esto tiene que ser perseguido con mucha firmeza por parte de la Fiscalía y que con todas las pruebas que hay, se pueda establecer quienes son los responsables y sancionarlos con todo el rigor de la ley. Le hacen un daño terrible a Puente Alto. Se produce un trauma para los vecinos que necesitan sus documentos o para incluso postular a beneficios del Estado”, señaló.

También hizo un llamado a la sociedad a condenar estos hechos, y le restó responsabilidad a Carabineros. “Sería injusto cargarle la responsabilidad a Carabineros, cuando hay delincuentes que saquearon y quemaron. Nos hemos acostumbrado a no focalizar en Chile la responsabilidad en quienes la tienen. Necesitamos que Carabineros tenga un sistema de inteligencia mucho más desarrollado que permita identificar grupos que se dedican a saquear, quemar, etc. Tenemos que ser claros en sociedad en condenar este tipo de hechos”, sostuvo.

Respecto a los dichos el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que responsabilizó a los candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric de la violencia, Codina explicó que no está de acuerdo, pero que cree que los candidatos deben manifestarse frente a estos actos.

“No comparto esa afirmación, pero sí creo que los lideres de opinión tenemos responsabilidad en los mensajes que le damos a la ciudadanía. Y en la medida que construimos la idea de impunidad, vamos a crear grupos que creen que pueden cometer acciones al margen de la ley. Quienes quieren liderar Chile, no deberían estar con una calculadora en la mano para saber qué van a decir. Los aspirantes para la presidencia tienen que opinar y es muy importante lo que ellos digan“, agregó.

Codina también se manifestó preocupado por el ambiente político que se ha generado el último tiempo. “Me preocupa el canibalismo político que observa en las coaliciones tradicionales. Y ha llevado a que uno vea como adversarios a personas que no lo son, y eso lleva a discursos de odio que yo no comparto. Nos tenemos que poner de acuerdo para construir un mejor Chile”, manifestó.

Por último, aclaró que en primera vuelta su candidato es Sebastián Sichel. “Mi candidato era Mario Desbordes y habiendo perdido lo legitimo es respaldar al candidato que ganó, por lo tanto, hoy día mi respaldo está con Sichel. Sería muy incorrecto quitarle el piso en la primera vuelta”, concluyó.