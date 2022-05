La Dra. Gerina González, psiquiatra y jefa de Salud Mental de la Clínica Santa María, conversó con CNN Chile sobre la fibromialgia. “Es una enfermedad difícil de comprender, ya que no tenemos una causa clara y la complejidad viene dada porque no la podemos poner en ninguna parte (…) Además, es muy sensible a los cambios ambientales”, explicó.