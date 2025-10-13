Gerente de Cadem advierte riesgos por columna “Parásitos”: “Cuando estás pasando a segunda vuelta, no necesitas escribirla”

Roberto Izikson, en conversación con CNN Chile, también descartó que Evelyn Matthei logre movilizar al electorado de Kast con discursos centrados en riesgos democráticos.

El socio director de Cadem, Roberto Izikson, se refirió este lunes a la polémica generada por la columna titulada “Parásitos”, escrita por Cristián Valenzuela, militante del Partido Republicano y asesor estratégico de José Antonio Kast.

El texto, ampliamente comentado en el mundo político, fue posteriormente respaldado por el propio abanderado presidencial del sector.

En conversación con Tolerancia Cero, Izikson cuestionó la conveniencia de la estrategia, advirtiendo que si bien podría movilizar al electorado más duro del Partido Republicano, también implica riesgos importantes para una eventual segunda vuelta presidencial.

“Si la estrategia es ir en primera vuelta por el voto de Kaiser, puede que la columna de los parásitos no sea una mala idea electoralmente, pero con costos altísimos para el 16 de noviembre. Cuando estás pasando igual a segunda vuelta, no necesitas escribir esa columna”, sostuvo el analista.

El contenido del texto, en el que se alude de forma indirecta a funcionarios públicos y operadores políticos como “parásitos del Estado”, generó críticas tanto dentro como fuera del oficialismo, aunque Kast defendió el mensaje, asegurando que “cada uno sabe a quién apitutó”.

Proyecciones de Mathei

Respecto a las posibilidades de Evelyn Matthei —quien también busca liderar la derecha— de captar votos del electorado de Kast, Izikson fue categórico: “Ir a decirle al votante de Kast que podría mover los límites de la democracia, no va a movilizar a ningún elector de Kast. No los va a hacer cambiar de opinión. A ellos les importa el orden y el progreso”.