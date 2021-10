Los gobernadores del norte grande acusaron una supuesta ineptitud y letargo del delegado presidencial regional para dar respuesta a las urgencias locales, especialmente a la crisis migratoria que está afectando a esta zona del país. Para analizar el tema, CNN Chile conversó con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, quien viajó a la Región Metropolitana para discutir el asunto con organismos internacionales como Unicef.

Sobre la realidad que está viviendo Arica, Espíndola manifestó que “la nuestra es una ciudad frontera que, específicamente, la migración es algo que vivimos a diario, pero hoy estamos desbordados por este crecimiento permanente y constante de población venezolana“. En ese sentido, detalló que “en Arica hay 8 mil personas bolivianas y 7 mil peruanas, pero en menos de un año y medio pasamos a tener 4.600 personas venezolanas, de un universo aproximado de 30 mil migrantes”.

“Son números altos, para una ciudad de 220 mil habitantes”, añadió el jefe comunal, sosteniendo que, en dicho escenario, “tenemos un Estado completamente ausente y como municipalidad tenemos que actuar, por eso hace dos semanas decretamos una emergencia comunal para poder atender estos asuntos”. En detalle, Espíndola señaló que la figura de emergencia comunal “se declara porque la municipalidad ya sobrepasó sus límites para poder atender cualquier situación de migrantes como las atendemos comúnmente por estar en la frontera”.

Además, explicó, les permitirá “agilizar trámites, como por ejemplo, en cosas tan simples como poder subir a alguien que no es de la municipalidad a un vehículo municipal, porque normalmente tenemos que hacer un decreto por cada persona cuando hacemos desalojos o trasladamos a una familia con niños a un albergue”. En general, “en una emergencia, permite agilizar trámites, acciones y recursos para poder auxiliar a estas personas”, indicó.

Junto a eso, recordó que su principal objetivo es “evitar que las personas estén durmiendo en las calles, evitar que se tomen las plazas y los parques”, por lo mismo, afirmó, “tuvimos que hacer una reestructura de algunas unidades de la municipalidad, como ‘Seguridad humana’, que hoy está en la calle recorriendo la ciudad, cada vez que encontramos tomas o carpas, para sacar a las personas de ahí y trasladarlas a otros lugares”.

Con respecto a las acciones del gobierno, el alcalde recordó que las autoridades solo visitaron Tarapacá, no Arica, y que “se anunció la figura de director regional de Migración, pero aún no está el decreto; Nosotros invitamos a esa persona pero no puede participar porque no está decretado, solo anunciado”.

Más que anuncios, replicó, “necesitamos acciones reales y me parece una mirada válida la acción de los albergues que plantea el gobierno, pero, ¿a costa de qué? De que las personas se tomen las plazas y que los vecinos de Arica no puedan sacar a los niños a pasear porque están tomadas”.

Recordando el trágico suceso del pasado lunes, cuando una bebé de 9 meses de padres venezolanos falleció en la frontera en Colchane, Espíndola sostuvo que, dentro del trabajo de su equipo de Seguridad humana, “se les hace una ficha para identificar a las personas que van a un albergue y, quizás algunas de las situaciones más dramáticas que han ocurrido en estas últimas semanas de trabajo intenso, es que ya hemos encontrado a tres bebés apátridas, sin ningún tipo de documentos ni estar inscritos en ningún país, que nacieron en el camino.

Sobre las conversaciones que sostuvo en su paso por la capital, con organismos como Unicef, Acnur y OIM, entre otros, el alcalde afirmó que “nosotros venimos indicando esto desde el 2019, cuando hablé con el ministro Chadwick y es poco lo que ha ocurrido en Arica, solo los albergues que nos ofrecieron: Dos albergues cada uno para 20 personas, algo totalmente insuficiente para lo que se necesita”.

En ese sentido, sentenció que “en el fondo, hay una falta de liderazgo del gobierno en la región para poder enfrentar a las mafias de traficantes de personas, que lucran con la miseria de quienes hoy la están pasando mal”, pero también destacó la falta “de algún tipo de coordinación entre países del continente, para enfrentar una situación que nos afecta en general”.