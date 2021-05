El jefe de la Fuerza Regional Metropolitana, Cristóbal de la Cerda, realizó un positivo balance de la primera jornada de elecciones en la capital y entregó detalles del resguardo de los votos que realizará el Ejército durante la noche.

En conversación con CNN Chile, el general dijo que “esta noche ya se encuentran los locales cerrados, no se está atendiendo a público ni a electores. No puede entrar nadie ya a esta hora. Los delegados ya se fueron a sus domicilios probablemente, ellos se llevaron la llave de la bóveda que quedó sellada al interior de los locales de votación”.

“En la mayoría de los locales quedaron apoderados, en este caso nos encontramos en el Estadio Monumental y aquí quedó un apoderado que está al interior del local de votación también cooperando en el resguardo de estos votos”, señaló.

Sobre el balance de los incidentes ocurridos este sábado, el militar aseguró que “en el día de hoy hubo algunas manifestaciones, pero de personas en forma individual. Hubo 8 detenidos en toda la Región Metropolitana, ese fue el reporte de Carabineros. Cuatro se produjeron producto de que se negaron a asumir como vocales, uno que rechazó también asumir como vocal e intentó escapar y cuando fue reducido por Carabineros tenía unas armas blancas, por lo tanto, fue detenido por porte de arma blanca”.

“Hay un vocal que llegó en estado de ebriedad, que también generó desórdenes y fue detenido. Y el resto en general se manifestó sin ningún problema. Se dio curso a la votación sin inconvenientes y estamos en este minuto esperando que mañana también exista esa misma voluntad de la gente de venir a votar sin ningún problema con mucha tranquilidad”, indicó.

Sobre la protección de los votos durante la noche, De la Cerda dijo que “en el fondo lo que hemos hecho permanentemente hace 80 años, cuando en el año 1941 se dispone que sean las fuerzas militares las que resguarden los procesos eleccionarios, es precisamente resguardar los votos”.

“La diferencia hoy día es que durante la votación están los presidentes de mesa, los secretarios, los vocales resguardando los votos y el proceso es resguardado por el Ejército o las instituciones de las Fuerzas Armadas dentro de los locales de vocación, y hoy día la diferencia es que en un momento de la votación cuando se suspende están resguardados en esta sala, por lo tanto, no es mucha la diferencia en la forma de actuar que tenemos”, manifestó.

Al ser consultado por cuál sería el protocolo en caso de que se intente vulnerar la seguridad de los locales de votación, el general aseguró que “estas normas de comportamiento manifiestan principios de legalidad sobre la forma en la que se debe actuar y cuándo se debe ocupar la fuerza. Y cuando se ocupa la fuerza, qué pasos se deben seguir secuencialmente hasta el uso del armamento letal si corresponde para mantener la consigna”.

“El ideal, y no es lo que queremos y no es para lo que estamos resguardando los votos, es no ocupar el armamento, pero si se llegara a producir una situación así, las reglas de uso de la fuerza así nos tienen facultados para emplearlas”, apuntó.