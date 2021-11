Sin duda uno de los grandes ganadores de las pasadas elecciones fue el Partido de la Gente, con sus seis escaños en la Cámara de Diputadas y Diputados y 22 en los consejeros regionales (CORE).

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el parlamentario electo por este partido en el distrito seis, Gaspar Rivas, quien explicó las definiciones del conglomerado liderado por Franco Parisi.

“Se está por una economía libre, pero con restricciones duras a los abusos de los poderes económicos. Como que las grandes empresas mineras no paguen el punto específico para los combustibles, y por el contrario los ciudadanos comunes lo pagan. Entonces una de las propuestas es retirarles esta extensión a las grandes mineras y rebajárselos a los ciudadanos comunes y corrientes”, sostuvo.

Además, señaló que a pesar de que no conocer a Franco Parisi, conversó con él y se dio cuenta que tienen ideas compartidas. “No lo conozco personalmente, solo he hablado con él por llamada de WhatsApp. Encontramos puntos en común, del pensamiento en general, el estar en desacuerdo con estas divisiones artificiales de izquierda y derecha, que nos obligan a pensar en blanco o en negro”, confesó.

Rivas ya había sido diputado por Renovación Nacional, para luego renunciar debido a que no compartía la ideología de partido. “Yo milité varios años en Renovación Nacional y me fui el 2014, porque no pude seguir tolerando la línea editorial ideológica de la derecha, de la defensa del modelo económico neoliberal. Yo tengo mucha crítica al modelo, como la depredación de los recursos naturales, las privatizaciones de los derechos sociales y soy muy crítico del sistema de AFP”, aseguró.

Luego de esta renuncia, formó parte del Movimiento Social Patriota, aunque enfatizó que no era un movimiento fascista como se le apuntó en algún momento.

“No es un movimiento neo fascistas, es uno nacionalista, popular y que fue perseguido por la izquierda radical progresista con la palabra policía fascista, porque estaba en contra del discurso políticamente correcto de la izquierda progresista. Y en varias ocasiones manifestamos nuestra diferencia con el proyecto de migración de Sebastián Piñera, que perjudica los intereses de los chilenos”, argumentó.

El diputado electo también explicó que si bien apoyó la Ley de Identidad de Género, él considera que “un hombre que se auto percibe mujer, va a ser siempre biológicamente hombre. Ni siquiera una ley me puede obligar a tener un pensamiento con un pretexto quien eso va a ofender a la persona, porque eso es caer en un totalitarismo”.

Respecto a la ley de Matrimonio Igualitario y de la despenalización del aborto, agregó que está en contra de ambos. “Yo voté a favor de pacto de unión civil y del aborto en tres causales, pero para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La adopción es derecho del niño a recuperar el padre y la madre que la muerte o el abandono le quitaron. Y el aborto libre no es un derecho, es un delito“, aseveró.

Por último, anticipó que no apoyará a ninguno de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial, donde votará nulo o en blanco. “Si tengo que elegir entre blanco o negro, algo bastante excluyente. A mí hay cosas que me gustan de cada uno y cosas me producen rechazo (..) Y la raya para la suma, no me gusta ni uno ni el otro, y por el momento no tengo apoyo a ninguno de los dos y me gustaría poder votar en blanco o nulo“, concluyó.