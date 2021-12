Tras el último debate presidencial, organizado por Anatel a solo días de la segunda vuelta electoral, las propuestas, polémicas e incluso enfrentamientos que dejó el encuentro entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) han sido protagonistas del acontecer noticioso previo al sufragio que definirá al próximo presidente de Chile.

CNN Chile conversó con los analistas Juan Carvajal, ex director Secom, y María José Naudón, académica de la Universidad Adolfo Ibánez, para profundizar en los discursos de los candidatos y sus principales momentos.

¿Hubo ganadores, marcó el debate una tendencia? En palabras de Naudón “no hubo ganador entre los dos candidatos, no veo que ninguno haya cometido un error muy grueso, ni un acierto particularmente relevante”, destacando que “para ambos este fue un debate con una exigencia mucho menor que se hubiera esperado para el nivel de desafío que el país tiene que abordar el domingo y eso tiene que ver con que lo que vimos ayer fue a dos candidatos haciendo suyos conceptos, ideas, modos de mirar el país que no tienen que ver con su trayectoria ni la de sus compañeros de ruta”.

En cambio, Naudón señaló, a modo personal, que “no hubo un test de credibilidad exigente, lo que hace que la ciudadanía pierda la oportunidad de adentrarse en conceptos relevantes para el debate político de hoy”.

Por su parte, Carvajal planteó que aquella noche “para mí, la ganadora fue la ex Concertación, porque, como nunca, aparecieron los conceptos que habían sido muy vilipendiados, del diálogo, acuerdos, amplitud y el necesario desafío de buscar una mayor gobernabilidad y estabilidad para el país”.

También destacó el “impacto político comunicacional” del examen de drogas que expuso el candidato Boric. “Kast ha puesto su acento toda la campaña en hacer un ataque muy efectivo en contra de Boric, que en esta oportunidad le falló, porque cuando uno concentra toda su energía en el otro, por supuesto que tiene una desventaja“.

Específicamente sobre el momento en que el abanderado de Apruebo Dignidad sorprendió a su contrincante con un examen de drogas negativo, ambos analistas concordaron en que aquel fue el episodio más relevante de todo el debate. “Coincido en que, como estrategia comunicacional, es buena, pensada, meditada, una estrategia que ponía fin a un desafío continuo que le ponía el candidato contrario“, pero que, sobre la polémica posterior entre Boric y el periodista que le consultó por el test de pelo, “creo que, efectivamente, podría convertirse en un boomerang“.

Teniendo en consideración que los candidatos han tenido el desafío de buscar más de 20 puntos de votación para la segunda vuelta, y que diferentes analistas han coincidido en que estos se encontrarían en el centro político, Naudón manifestó que “esa estrategia tiene la intencionalidad de ir a captar votantes que ven en estos candidatos los dos extremos“, mostrándose escéptica: “Tendríamos que ver si ese giro de moderación, de diálogo, de acuerdos, es un giro que es contundente o simplemente es una estrategia electoral“.

Además, la académica advirtió que “hay que poner el ojo en marzo, porque cualquiera sea el que gane, cuando vuelva a su lugar creo que las cuentas por cobrar se van a activar y puede pasar, si este centro no es realmente contundente, que tengamos dos candidatos que han corrido hacia el centro pero un país que sigue absolutamente en los extremos“.

“Hace mucho rato que el diagnóstico nos indica que Chile requiere un gobierno de centro“, indicó por su parte Carvajal, agregando que “ninguno de ellos puede ganar si no tiene el voto de centro, porque Chile es de una clase media que quiere muchos cambios, pero quiere estabilidad”.