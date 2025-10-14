Galilea llama a Republicanos a disculparse tras polémica por “parásitos”: “Hizo recordar la superioridad moral de Jackson”

El senador y presidente de Renovación Nacional comentó en CNN Chile la controversia generada por la columna del coordinador comunicacional de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela. “Me parece que habla muy mal de él y de la visión que tiene el Partido Republicano de los funcionarios públicos”, subrayó.

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la carrera presidencial y la controversia generada por la columna de opinión del coordinador comunicacional de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

Respecto al escrito, el senador de RN lo calificó como “inconducente” y de una “agresividad verdaderamente insólita hacia el mundo de los funcionarios públicos”.

En esa línea, remarcó que “jamás pensé que él mismo era también una persona que recibía remuneración y que tiene un contrato con el Estado, al igual que otras personas muy destacadas del Partido Republicano”.

Cabe mencionar que Valenzuela, según publicó FastCheck, mantiene un cargo como profesional experto del Sistema de Alta Dirección Pública, al igual que Carmen Soza (Ideas Republicanas) y Sebastián Figueroa (Acción Republicana).

Galilea también señaló sobre el escrito titulado Parásitos: “Me parece que habla muy mal de él y de la visión que tiene el Partido Republicano de los funcionarios públicos”.

Desde su perspectiva, el legislador manifestó:“A mí me parece que este tema lo están enfrentando pésimo, de muy mala manera”.

Agregó: “El propio Valenzuela se trata de defender, pero trata de correrse un poco y dice: ‘No, jamás me referí a gente de Chile Vamos’. Pero la verdad es que en su columna fue expreso: dijo que los parásitos iban desde el Partido Comunista (PC) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI), y ahora que trate de retirar sus palabras no le hace bien a la honestidad de lo que está debatiendo públicamente”.

En cuanto a la reacción del candidato José Antonio Kast, Galilea comentó: “Me sorprende muchísimo” e instó al Partido Republicano a pedir disculpas “por todo esto que han dicho”.

“Creo que deben derechamente pedir disculpas. No es la forma de tratarse entre personas que vivimos y compartimos un país”, reiteró.

Asimismo, subrayó que partidos y personas que se expresan de esa manera “creo no están preparados para asumir los desafíos más importantes del país”, y concluyó que este episodio “hizo recordar la superioridad moral de Giorgio Jackson”.

El origen del debate

El asesor de la carta presidencial del Partido Republicano publicó una columna de opinión en La Tercera titulada Parásitos, donde responde a los cuestionamientos de diversas fuerzas políticas sobre la propuesta de Kast respecto al recorte fiscal de US$6.000 millones, y también realiza una crítica a los funcionarios públicos.

“Los que se dicen de oposición, también parasitaron el Estado. También apitutaron a los suyos, también crearon más ministerios para llenarlos de amigos, también se acostumbraron al confort de la maquinaria pública haciendo mención a los recortes”, planteó.

Consultado sobre si su coordinador comunicacional se equivocó con el escrito, Kast respondió: “Si la hubiera escrito yo, podría haber sido más dura”.

Durante este martes, en el marco del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), Valenzuela fue consultado en la prensa sobre el tema y dijo: “El error no lo cometo yo, el error lo cometen los funcionarios públicos que abusan del Estado, que cometen errores, que usan el Estado para servirse a ellos y no servirse a sí mismos. Son críticas políticas propias del entorno político, pero aquí nosotros no estamos discutiendo sólo entre políticos”.

“El mensaje se entiende perfecto, lo único que entendieron mal el mensaje son los que se sienten parásitos no siéndolo”, enfatizó.

Por su parte, Kast precisó: “Nadie que no haya cometido una irregularidad puede sentirse ofendido”.

Asimismo, destacó que entre sus colaboradores se encuentran figuras que fueron parte del Gobierno de Sebastián Piñera, y añadió:“Ninguno llegó ahí apitutado como un operador político, llegaron a hacer su trabajo. Y si hubiese alguien que se siente ofendido, bueno, que revise por qué”.