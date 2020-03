La diputada de Convergencia Social Gael Yeomans comentó la participación del general director de Carabineros, Mario Rozas, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados donde abordó las críticas a los protocolos adoptados por la institución para disolver manifestaciones.

La parlamentaria, miembro de la comisión, señaló que la intervención del general director fue más bien reiterativa y que “es la misma que presentó en otras ocasiones”.

“No hay ninguna autocrítica, ningún mecanismo que nos dé certeza de que estas situaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de la institución de Carabineros va a cesar”, dijo la diputada.

En esa línea, Yeomans criticó que Rozas califique de “hechos aislados” las violaciones a los derechos humanos ya denunciadas por organismos internacionales.

Para la parlamentaria frenteamplista no se han tomado decisiones a nivel de mando en Carabineros que logren dar solución al cuestionado actuar de la policía al momento de abordar situaciones de violencia al margen de las manifestaciones.

“Hemos señalado que hay responsabilidades políticas detrás, y en este caso hay responsabilidad del general Rozas por estar a cargo y al mando de la institución de Carabineros, y nos ha señalado que a futuro hay cambios que hacer”, afirmó Yeomans.

En ese sentido, la diputada fue enfática en señalar que “se le tiene que pedir la renuncia a Mario Rozas”.

“Yo he oficiado desde octubre a la fecha y no me han contestado ningún oficio. He enviado más de seis oficios y ninguno me han contestado. He juntado distintas violaciones a los derechos humanos y las he consultado”, señaló.

Acusación constitucional contra Blumel

La parlamentaria también se refirió a la eventual acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, por la responsabilidad política que el secretario de Estado habría tenido en el actuar de las policías.

Yeomans aseguró que la acusación está siendo evaluada a nivel de Frente Amplio, pero que en este caso quieren actuar “unidamente desde la oposición”.

“Vamos a conversar con el resto de los actores y desde ahí vamos a impulsar las acciones correspondientes“, aseguró la diputada.

Finalmente se refirió a la condicionante puesta desde su conglomerado, en que la acusación constitucional quedaba sujeta a la continuidad o no de Rozas, y señaló que “hay más factores hasta la fecha”.

