#LODIJERONENCNN CNN Chile Radio

Gael Yeomans critica propuesta de “Chao préstamo”: “Kast es el grinch de las pensiones”

Por CNN Chile

29.08.2025 / 11:15

La diputada y vocera del comando de Jara apuntó en entrevista con CNN Chile Radio a que el candidato republicano está poniendo la incertidumbre en los pensionados.

La diputada Gael Yeomans (FA), vocera del comando de Jeannette Jara, cuestionó la propuesta de José Antonio Kast sobre el “Chao préstamo”.

Lo que plantea el candidato republicano es eliminar el aporte transitorio de 1,5% definido en la reforma previsional, y tiene como propósito mejorar las pensiones de los actuales jubilados.

“Tenemos un candidato que nos está poniendo la incertidumbre en los pensionados. Yo me pongo en el lugar de los jubilados que tienen expectativas que en enero le suban sus pensiones con el Seguro Social, porque ese es el acuerdo que se alcanzó, esa es la reforma aprobada”, afirmó la parlamentaria en CNN Chile Radio.

“Que le vengan a poner en duda que se les va a aumentar las jubilaciones es lo que está haciendo José Antonio Kast. Prácticamente, es el Grinch de las pensiones hoy por hoy”, acusó.

En esta situación, lo que tiene que hacer el oficialismo -dijo Yeomans- y como respaldo a la candidatura de Jara, quien “además promovió la reforma de pensiones, es simplemente dar certezas, unidad frente a este adversario”.

