El Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este jueves los resultados de su encuesta de abril de 2021, la que arrojó que el presidente Sebastián Piñera tiene un 9% de aprobación y un 74% de desaprobación, mientras que la diputada Pamela Jiles (PH) es quien lidera la evaluación positiva con un 54%.

Sobre este y otros temas fue consultado el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, quien en referencia al sondeo declaró que “cuando uno ve que el presidente Piñera está en el último lugar y Pamela Jiles en el primero, la primera conclusión es que el egoísmo, la insensibilidad de la derecha en el gobierno, nos está lanzando a los brazos del populismo“.

“Creo que ninguna de las dos alternativas son buenas para Chile y por eso que es muy importante que seamos capaces de construir una alternativa de cambio de gobernabilidad”, añadió en conversación con CNN Chile.

Por otro lado, afirmó que “lo que cosecha Pamela Jiles, que es otra cosa que nos dice con claridad la encuesta CEP, es que se ha profundizado la crisis de confianza en las instituciones”. Y que a raíz de esta crisis, sumado a “cuando no hay una respuesta política a una salida que sea de fondo que no sea improvisación, entonces se plantean este tipo de liderazgos”.

“Por ejemplo nosotros, a través de Yasna Provoste la presidenta del Senado, se abrió un camino de soluciones de fondo y seria, que de alguna manera se hace cargo de la profundidad de los problemas y poder salir de la crisis”, aseveró Chahín.

Y frente a la referencia de la legisladora, el timonel de la DC descartó además su posible candidatura presidencial, enfatizando su compromiso y el del partido con la carrera hacia La Moneda ya iniciada por la senadora Ximena Rincón.

Cuarto retiro

A menos de 24 horas de que fuese promulgada la ley del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, la parlamentaria Jiles presentó un proyecto que aborda un cuarto retiro, poniendo en la palestra una eventual nueva reforma junto a la urgencia del acuerdo que la oposición pretende entablar con el Ejecutivo para conseguir otras políticas públicas enfocadas en ayudas económicas más universales.

Sobre este punto, Chahín declaró que de aprobarse este cuarto retiro, “sería un fracaso como país que nosotros sigamos resolviendo los problemas de la crisis generando un hoyo en las pensiones”.

De hecho indicó que “nunca pensamos que iba a ser necesario apoyar un segundo o tercer retiro, siempre pensamos que iba a ser por única vez y que iba a haber una solución pública y no privada”.

“Espero que estemos todos a la altura para que un cuarto retiro no sea la única solución posible para las familias”, pero que “si las condiciones económicas y sociales producto de la pandemia se mantienen, si no tenemos una mejor respuesta del gobierno y no tenemos un acuerdo en esa materia, uno no puede descartar ese cuarto retiro“, agregó.

“Si no hay otra alternativa y si es que el gobierno no entiende nada y seguimos en esta misma lógica, lamentablemente vamos a tener que seguir profundizando esta mala política pública”, concluyó el presidente de la DC.