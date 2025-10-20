Parisi en CNN Deportes: Impulso al ajedrez y los eSports e infiltrados para combatir violencia en estadios

En año electoral CNN Deportes ha conversado con los ocho candidatos presidenciales para abordar específicamente los focos que pondrán en la materia. En esta ocasión, el abanderado del PDG entrega más detalles sobre su programa en deportes.

Practica tenis y va al gimnasio. Al primero, Franco Parisi, candidato presidencial del PDG, dice ponerle empeño; y al segundo va cuando tiene tiempo. ¿El mejor tenista del país? Marcelo “Chino” Ríos, responde el postulante a La Moneda. “Por lo polémico que haya sido, como tenista es lo mejor”, asegura.

Afirma no tener club de preferencia más que la Selección Chilena y dice que a su juicio el mejor jugador de la historia del país es Iván Zamorano. Esto fue parte de lo que comentó en conversación con CNN Deportes en este especial de elecciones 2025.

Programa en materia de deportes

Al ser consultado por su programa en cuanto a lo deportivo responde rápidamente que una de sus propuestas es retomar el ajedrez como deporte.

“El ajedrez es lejos lo más democrático que hay. Tú puedes jugar con figuritas de oro o de madera todas carcomidas y es igualmente de válido. Te ejercita el cerebro, no discrimina. Da lo mismo si eres alto o bajo, si estás con sobrepeso o no. Por lo tanto el deporte del ajedrez para nosotros es primordial”, señaló el abanderado del PDG.

Junto a esto, Parisi pone un fuerte énfasis en los e-sports, como son conocidos las competiciones de videojuegos.

“Es novedoso y es lo que no están entendiendo varios. La mayoría de las casas, no en todas, pero en la mayoría, ya tiene una consola de juegos. Los niños están involucrados con los e-sports y de ahí van a salir nuevos héroes deportivos para Chile. Ya lo existe, es una competencia gigantesca, donde si bien los medios de comunicación masivos no lo muestran, nosotros lo queremos mostrar”, afirma el candidato.

Con esa mayor exposición, agrega, corresponde también regularlo de mejor manera.

¿Qué ocurre con el sedentarismo que podría promover este tipo de medidas? El candidato presidencial señala que al nivel de alta competencia incluso en e-sports quienes participan también deben cumplir rutinas estrictas de deporte físico. “La gente se confunde. Creen que el e-sport es estar todo el día sentado jugando PlayStation. No, no es así: tienen dietas balanceadas, tienen coach psicológico, coach de terapeuta ocupacional, también los ayudan con sus conocimientos académicos”, contesta.

Medidas antibarras bravas

Otro de los temas abordados tiene que ver con las barras bravas o hinchas más violentos, algo que a juicio de Parisi no ha encontrado solución dado que habría quienes están “no lucrando, pero fascinando” con esto.

“La misma ley antihooligans nosotros la vamos a aplicar acá. Con gente infiltrada, porque estos son unos mecanismos donde venden de todo. Yo he estado ahí en las barras bravas y se vende de todo. Y cuando digo de todo se incluyen sustancias ilícitas. No se quiere solucionar el problema. Qué ha hecho la izquierda y la derecha, se han alejado del problema y la gente está abandonando los estadios”, indica.