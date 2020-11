El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aclaró que la petición a la Superintendencia de Pensiones de los datos de quienes pidieron el retiro del 10% de sus fondos previsionales a las AFP tiene por objetivo realizar “cruces con fines estadísticos”.

Sin embargo, su solicitud no fue bien recibida por todos los sectores. Incluso lo encararon en las calles de Santiago para pedirle explicaciones por la determinación.

En ese contexto, una de las controversias de la semana la marcó la diputada Pamela Jiles (PH), quien le advirtió al secretario de Estado que “logramos el primer retiro, ganamos el plebiscito, sacamos a Pérez, mañana aprobaremos el segundo retiro… y vamos por Briones”. Esto, por el rechazo expresado de parte del titular de Hacienda al proyecto.

Al respecto, el decano de la Facultad de Artes Liberales de la UAI, Francisco Covarrubias, condenó la actitud de la parlamentaria y en Tolerancia Cero expresó que las acusaciones constitucionales “están tomando un cariz muy complicado” en el país.

El panelista del programa de debate argumentó que, de hecho, hay una ley que faculta al ministerio para hacer la controversial petición con el objetivo de realizar una estadística general para “llegar de mejor forma con la ayuda social”. “No es una persecución uno a uno, que no tendría ningún sentido”, sentenció.

En esa línea, valoró que la iniciativa se haya “desinflado” con el paso de los días. “Supongo que se leyeron la ley y se dieron cuenta que el Ministerio estaba facultado para hacer esa petición”, indicó.

Asimismo, planteó que “es completamente legitimo que a la oposición no le guste como actúa el gobierno. Así es la democracia. Sin embargo, me parece que la amenaza permanente de acusaciones constitucionales, simplemente porque no les gusta, es muy negativo y en el último tiempo creo que esto se está yendo un poquito al chancho”.