Fiscal Garrido por triple homicidio de carabineros en Cañete: “Es el ataque más grave desde el retorno a la democracia”

El fiscal regional de La Aracanía, Roberto Garrido, profundizó en CNN Chile sobre la condena a presidio perpetuo calificado contra los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuén Santi por el homicidio de tres carabineros en abril de 2024, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete que condenó a presidio perpetuo calificado a los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuén Santi, tras ser declarados culpables del homicidio de tres carabineros en abril de 2024.

“Es el término de una etapa importante, no es el final. Sabemos que van a venir probablemente recursos en contra de esta sentencia y quedan algunos trámites o diligencias todavía. Pero me parece que es muy relevante, sobre todo por lo que destacaba inicialmente: el tiempo que transcurrió desde la ocurrencia de este hecho hasta tener esta decisión y conocer las penas impuestas a las personas acusadas. Sobre todo para las familias de las víctimas, de los funcionarios de Carabineros”, expresó.

En esa línea, remarcó que este fue un hecho que generó conmoción tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo son los seres queridos quienes necesitan tener respuestas sobre lo ocurrido.

“Esta sentencia no va a reparar todo el dolor que sienten, pero creo que contribuye a ir cerrando este ciclo y seguir avanzando”, enfatizó.

En cuanto al proceso de investigación, detalló el ente persecutor que este caso, en relación con la dinámica de los hechos, demostró que “las personas que actuaron en realidad no tuvieron ningún nivel de consideración en contra de los funcionarios”.

“Este era un acto que fue debidamente preparado, donde se les atacó de manera muy rápida, sin ninguna posibilidad de defensa mientras ellos realizaban una labor rutinaria. Y además, luego de dar muerte a los funcionarios, se intenta realizar un acto que, obviamente, estaba haciendo un llamado a una demostración de fuerza, de dominio, de control territorial. Algo que nunca habíamos visto”, complementó.

Además, manifestó: “Este es el ataque en contra de Carabineros más grave de que tenemos registro desde el retorno a la democracia. Este tipo de situaciones no se había registrado nunca con anterioridad y por eso requería no solamente una acción rápida de los órganos investigadores, sino que una sanción sobre la base de la gravedad de este hecho”.

AHORA: TOP de Cañete condena a presidio perpetuo calificado a los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuén Santi, como autores ejecutores de los homicidios calificados de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal. pic.twitter.com/0y4u0vhg2R — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 26, 2026

Respecto a las conclusiones a las que se llegó tras las diversas indagatorias, remarcó que este ataque no fue un hecho aislado. Lo que se logró demostrar en el juicio —y así quedó plasmado en el veredicto— es que los hermanos Antihuén formaban parte de un grupo cuyo objetivo era atacar a la institución policial, puesto que de esa manera “demostraban el poder que ellos podían ejercer en esa zona, el control territorial, que es parte también, muchas veces, de los eslóganes que levantan estas agrupaciones armadas o delictuales en esa zona”.

Respecto al comportamiento durante este proceso, aclaró que “no hubo ninguna colaboración, ellos guardaron silencio”.

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