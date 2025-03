Fiscal adjunto de Coquimbo entrega detalles sobre el fatal accidente de buses en Ruta 5 Norte

En entrevista con CNN Chile Radio, el persecutor Juan Rubén González comentó que ahora se desarrollarán diversas diligencias para así dilucidar los hechos, es decir, si existieron fallas humanas o mecánicas y posteriormente establecer las respectivas responsabilidades.

Este martes la Región de Coquimbo amaneció con la fatal noticia de un grave accidente en la Ruta 5 Norte, el cual dejó seis personas fallecidas y una veintena de heridas.

En el siniestro participaron cuatro buses de transporte de pasajeros y la situación mantuvo el tránsito suspendido en la zona por varias horas.

En entrevista con CNN Chile Radio, el fiscal adjunto de Coquimbo, Juan Rubén González, entregó mayores detalles sobre la colisión y los pasos a seguir en la investigación.

Según señaló, en primera instancia un vehículo mayor que circulaba por la ruta perdió el control, pero el volver a ingresar se volcó por la pista derecha. Posteriormente, “dos buses con la intención de ayudar lo superan por la pista izquierda, la cual estaba desocupada”.

Dichos buses se estacionaron “delante del vehículo volcado” y mientras lo estaban auxiliando, llegó hasta el lugar un cuarto bus, el cual “embiste al vehículo volcado y provoca el mayor accidente”.

Consultado sobre si este cuarto bus, de la compañía Pullman Bus, no se percató de la presencia de los vehículos detenidos en la pista, el persecutor indicó que aquello es materia de investigación.

“Eso es lo que se debe investigar, por qué el vehículo Pullman en este caso no se logra percatar, no acciona los frenos, no acciona una maniobra evasiva, porque cabía un vehículo, o sea, los otros dos vehículos ya habían pasado”, aseveró.

Respecto a un posible exceso de velocidad del bus, González afirmó que aquello lo va a determinar la SIAT de Carabineros en un informe,; aunque recalcó que a veces no es posible determinar la velocidad exacta a la que circulaba el vehículo.

¿Quiénes son las personas fallecidas?

El fiscal indicó que las personas fallecidas son, en primer término, el conductor del Pullman Bus que embistió al vehículo volcado y una pasajera de dicho auto.

También se encuentran los pasajeros del vehículo volcado y un conductor que “había concurrido a socorrer a las personas afectadas por el volcamiento”.

¿Había gravilla en la vía?

González aseveró que en el sitio del suceso no había gravilla.

Lo que sucedió es que cuando el primer bus, de la compañía Cejer, perdió el control del vehículo -por razones que se investigan-, se salió de la ruta hacia la berma, justo donde había una quebrada no tan pronunciada.

“El vehículo habría descendido hacia esa quebrada y habría retomado la ruta, pero ya sin control conductor, y es en ese momento que vuelca. Lo de la gravilla que se encuentra en la ruta habría sido tierra que introdujo el mismo vehículo al volcar, porque este vehículo comienza a volcar fuera de la ruta”, detalló.

Tras el rescate y auxilio de las víctimas, así como el traslado de los buses accidentados, el fiscal comentó que ahora se desarrollarán diversas diligencias para así dilucidar los hechos, es decir, si existieron fallas humanas o mecánicas y posteriormente establecer las respectivas responsabilidades.