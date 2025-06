Filtración de 16 mil millones de contraseñas: ¿Cómo saber si mis datos están seguros?

En entrevista con CNN Chile, la líder de la mesa de ciberseguridad de Chiletec, Myriam Pérez, explicó que lo que ocurrió no fue una filtración desde el interior de las plataformas, sino que "son más bien de los mismos usuarios que de alguna manera no toman todas las medidas de precaución que uno debería tener, porque o accedieron a un phishing o instalaron un software que no correspondía".