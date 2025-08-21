Fidel Espinoza y salida de Esteban Valenzuela de Agricultura: “Lamento que haya sido por razones políticas y no por su gestión”

En CNN Chile Radio, el parlamentario señaló que el saliente ministro “pudo haber evitado este tema de las dos listas” en el oficialismo.

El senador Fidel Espinoza (PS) se refirió a la remoción de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, afirmando que es “lamentable que haya sido por razones políticas y no haya salido por su gestión”.

Ello ocurrió tras la decisión del partido del ahora exministro, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), de inscribir una lista parlamentaria fuera del pacto oficialista, lo que quiebra la estrategia de unidad.

El presidente Gabriel Boric agradeció el trabajo desempeñado por Valenzuela desde el 2022, informando que la subrogancia del cargo será asumida por el actual subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

¿Qué dijo Fidel Espinoza sobre la salida de Valenzuela?

En entrevista con CNN Chile Radio, Espinoza partió lamentando que la salida de Valenzuela haya sido “por razones políticas, por el tema de las listas parlamentarias, y no haya salido por la gestión que tuvo”.

“Su gestión solo ha sido valorada por los grandes gremios de agricultores y no por el mundo de la mediana y pequeña agricultura, lugares a los cuales nunca llegó”, dijo, afirmando que en la región de Los Lagos “nunca vimos al ministro en terreno, trabajando con nosotros”.

Según el parlamentario, su llegada al gobierno “ya fue polémica cuando se viralizó un video en Rancagua, antes de que fuera ministro, en manifiesto estado de ebriedad increpando a unos vecinos. (…) Luego el tema del incendio para el TikTok, los huevos bolivianos ingresando clandestinamente al país y todas las otras polémicas”.

“Además de eso, le provocó un daño tremendo a toda la gente que se dedicaba al tema de parcelar. O sea, la subdivisión de precios agrícolas, él la liquidó este país, a través del SAG y de decretos pasando por sobre la ley, lo cual va a significar ahora demandas contra el Estado que tendremos que asumir todos los chilenos”, agregó.

Por otra parte, respecto a su remoción, aseguró que no había otra salida. “Ellos rompieron la unidad que pidió el presidente y pidió la propia candidata al oficialismo, Jeannette Jara, (así que) no tenían otro camino porque él pudo haberlo evitado, el ministro líder de ese partido pudo haber evitado las dos listas”.

“Hay un matrimonio que dirige ese partido, que es Mulet y su señora. Ellos tienen una agenda propia, no hay ninguna duda, pero hay un líder que fue elegido por el presidente para ser ministro de Estado en una cartera de tanta sensibilidad como es la agricultura y ese fue Esteban. Por lo tanto, Esteban pudo haber evitado este tema de las dos listas”, cerró.