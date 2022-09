En conversación con Hoy Es Noticia, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, se refirió al triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida. En esa línea, señaló que los sectores de la ex Concertación no fueron escuchados durante el proceso constituyente. “No nos escucharon, tuvieron el tiempo y la oportunidad de hacerlo. El ministro Jackson tuvo la manija en su momento para decir ‘paremos un poco’”, expresó. Asimismo, expresó que ante un inminente cambio de gabinete, se deben acabar “los amiguismos”. “Cuando el presidente escuche más a otros sectores que le revistan de más experiencia, nos va a empezar a ir mejor como Gobierno”, agregó.