Fernando Paulsen, conductor de CNN Chile Radio, aprovechó su espacio en Cuestión de Opinión para reflexionar sobre el choque de trenes registrado el pasado jueves en la comuna de San Bernardo, el que dejó un saldo de dos personas fallecidas. “Hubo gente que debe haber advertido esto miles de veces y siempre se minimizaron las cosas (…). No lo vimos venir porque las señales no se tomaron en cuenta, no es porque no estuvieran“, sostuvo.