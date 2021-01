Uno de los temas que marcó la pauta en la décima edición de Congreso Futuro fue la pandemia. Fernando Mardones, epidemiólogo y médico veterinario, abordó la relación de los humanos con el medio ambiente y la amenaza que esto puede representar para la aparición de nuevas enfermedades. En conversación con CNN Chile, el experto manifestó que la actual crisis puso en énfasis temas que antes no recibían atención, recalcando que esto implicó una “conversación mucho más informada respecto a cómo nosotros habitamos la Tierra“. Lee también: Eduardo Engel advierte que un mes podrían elevarse a 10 mil los contagios de COVID-19 Asimismo, reconoció que la comunidad científica hace años sabía sobre la amenaza de una nueva pandemia. “Nos tocó con el coronavirus producto de que el ser humano ha tenido una vida muy agresiva con el planeta (…) y estas son las consecuencias que tenemos”, dijo. Mardones sostuvo que “3 de cada 4 enfermedades nuevas (…) provienen de los animales”. Además, detalló que antes del COVID-19 hubo una serie de alarmas de epidemias la cuales “fueron en su momento bien controladas y tenían diferentes características en cuanto a la transmisión”. Respecto a los riesgos para el futuro, el especialista explicó que actualmente “ya estamos viviendo otros dos fenómenos sumamente críticos en el planeta”. El primero de ellos es “la resistencia antimicrobiana” producto del uso excesivo de antibióticos. “Esto genera bacterias que son resistentes a los tratamientos y no nos va a sorprender si en los próximos 10 ó 20 años estas bacterias no van a poder ser controladas en las personas (…) Hay reales alarmas de que, si no cambiamos la forma de abordar la salud, nos vamos a complicar mucho más”. Lee también: ONU llama a construir “un mundo más justo y saludable” tras la pandemia del COVID-19 Según Mardones, el segundo y “muy evidente” fenómeno es el cambio climático, el cual “ya está generando una serie de efectos que nos están perjudicando”. Respecto a esta amenaza enfatizó que “estamos en una situación crítica y lo peor está por venir“. Finalmente, el experto se refirió a One Health, concepto cuya idea principal radica en que “la salud de las personas tiene una estrecha relación con la del medio ambiente y la de los animales. Por ende, tiene que ser abordada en forma interdisciplinaria, colaborativa y de largo plazo”.