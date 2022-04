El libro Ser positHIVo, del periodista Felipe Ramírez Muñoz, cuenta las vivencias de diferentes personas que viven con VIH. Estos relatos buscan educar, sensibilizar y concientizar a las personas respecto a esta condición.

“Son historias bien potentes de personas que viven con VIH. Ellos cuentan cómo se han tenido que reconstruir en la vida después de una notificación y lo que significa ser una persona que vive con este virus”, detalló el autor.

En conversación con CNN Chile, Ramírez señaló que, a medida que fue construyendo el libro, también fue “aprendiendo”. “Tuve que trabajar mucho con organizaciones para ir viendo el tema del lenguaje”.

El periodista sostuvo que lo que más le sorprendió al escuchar los relatos “fue la desinformación que existe a nivel sociedad”. “De repente, los amigos se van distanciando cuando tú les cuentas que eres una persona viviendo con VIH o también la desinformación que se vive dentro de las mismas familias”.

“Muchas veces me contaban que sus familias, como desconocían la temática, estaban (…) con el cloro para arriba y abajo, limpiando el baño, separando los cubiertos, marcando el vaso o la taza porque la gente pensaba que incluso dándole la mano a la otra persona podrían transmitirse el VIH”, agregó.

Ramírez reconoció que “fue complejo” transmitir y plasmar en un libro estas historias “cargadas de emociones”. “Lo que he tratado de hacer es esta misma emocionalidad (…) poder transmitírsela al futuro lector para que también se conmueva y se sensibilice con estas historias”.

“Cuando estuve entrevistando a las organizaciones (…), muchas veces me decían que estamos al debe en políticas públicas porque no hay educación sexual en los colegios y porque en la televisión abierta no hay spots publicitarios que me hablen de VIH”, añadió.

Finalmente, el escritor recalcó que “el virus es transversal, no es solo para personas LGTBI. Las personas heterosexuales también pueden vivir con VIH. Entonces, hay que tener cuidado y protegerse”.