Felipe Harboe: “No voy a votar por Jeannette Jara porque representa una ideología de museo a la cual no adhiero”

En entrevista con CNN Chile Radio, dijo que espera que "aparezca una figura intermedia que represente lo que fue la socialdemocracia".

“No voy a votar por Jeannette Jara porque me parece que representa una ideología de museo, a la cual yo no adhiero”.

Con esas palabras, el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, entregó sus definiciones de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En entrevista con CNN Chile Radio, el otrora militante del PPD dijo que la carrera presidencial continúa abierta, ya que en agosto se cierra la inscripción de candidaturas.

“Eventualmente, podría aparecer, ojalá que aparezca, alguna figura intermedia que represente a lo que fue la socialdemocracia, el mundo ex Concertación, sin ser nostálgico, sino más bien mirando al futuro, pero que representa a la gran mayoría de gente que, tanto en el proceso constituyente 1, no quería revoluciones ni refundaciones, y en el 2 tampoco quería el conservadurismo”, acotó.

“Someternos a aquellos que somos liberal o socialdemócratas a tener que optar entre opciones cada vez más polarizadas, si fuera finalmente la lógica que dice por ahí Kast-Jara, es bien injusto”, añadió.

En esa línea, dijo que espera que surja otra figura en el oficialismo y también que Evelyn Matthei, quien “estará mirando también hacia el centro, para poder actuar como de paraguas de estos mundos y quedó bastante huérfano, hará algunos esfuerzos en esa materia, pero por ahora yo estoy esperando”.

Consultado sobre si votaría por Matthei si ella se acerca al centro, respondió tajante: “Lo que quiero decir (es que) yo no voy a votar por Jeannette Jara. No voy a votar por Jeannnete Jara porque me parece que representa una ideología de museo a la cual yo no adhiero y, por tanto, es muy legítimo”.

“No adhiero a esa ideología, no creo que sea adecuado, creo que no le ha hecho bien al país la coalición actual, creo que el nivel de incompetencia en el actual gobierno y el nivel de responsabilidad, sobre todo dirigentes del Frente Amplio”, sentenció.