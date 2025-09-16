Problemática de la vivienda en Chile: “Hay un 30% de la población que no puede acceder ni a arriendo ni a propiedad”

El director de la fundación Invica habló sobre las dificultades para acceder a una vivienda en las condiciones actuales, que a su juicio es el principal problema de esta materia en el país.

Si bien el debate público, sobre todo bajo el contexto de las elecciones de noviembre, está marcado por los temas de seguridad, otro de los problemas permanentes es el de la vivienda y en específico el acceso a esta.

Para abordar el tema conversamos en Hoy Es Noticia con el director de la fundación Invica, Felipe Arteaga, para conocer por dónde pasan los principales nudos que han detectado y cuáles son los nuevos mecanismos de financiamiento que vislumbran.

Un primer punto es tener un diagnóstico claro, algo que a juicio de Arteaga se perdió de alguna manera con la ausencia de un Censo el 2012, que evitó que finalmente se conociera de mejor manera el panorama en vivienda en nuestro país, con sus cambios demográficos. Por ejemplo, mientras el promedio habitual por hogar era de 4 personas, hoy ese número ha caído a 2,8.

“Nos fuimos quedando con los datos de la Casen en cuanto a vivienda, que es una encuesta. En cambio los datos del Censo nos dan una fotografía de ese y se cuentan todos los hogares”, aseguró.

Otra característica que ha cambiando es la cantidad de viviendas en condiciones precarias, conocidas como “media agua”, que hoy se registran en menor grado.

En ese sentido, el problema, dice Arteaga, ya no es de calidad de la vivienda, sino de accequibilidad.

“Basado en un modelo alemán uno podría pensar en un subsidio al ahorro. Si uno acompaña a la familia en su fase de ahorro, incluso subsidiando el ahorro, uno dice ‘usted pone 1 y nosotros ponemos un porcentaje como ahorro suyo’. Así uno puede ir ayudando a las familias a aumentar ese ahorro hasta que llega un momento en que su capacidad de ahorro lo hace sujeto de crédito”, compartió el director de Invica.

Asimismo, el foco habitual es apuntar a la propiedad de una vivienda. Sin embargo, Arteaga también señala que existe un fuerte componente del arriendo en la realidad actual del país, por lo tanto no sería ilógico pensar en dar herramientas para esa población también.

“Hoy día hay un 30% de la población que prácticamente no puede acceder a la vivienda, ni en arriendo ni en propiedad, y eso nos va a generar un problema en el corto o mediano plazo”, aseguró.