Falta que el Minsal “sea más fuerte en defender políticamente el gasto en salud”: Colegio Médico y presupuesto a hospitales

En CNN Chile Radio, Anamaría Arriagada manifestó que "cuesta defender el presupuesto en salud, cuesta entender además que no se mire desde la economía como una inversión en capital humano".

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, afirmó que “nos falta un Ministerio de Salud que sea un poco más fuerte en defender políticamente lo que es el gasto en salud”.

En CNN Chile Radio, la doctora abordó la delicada situación financiera por la que pasan los hospitales de la red de salud, e indicó que hay una “asignación del presupuesto pensando siempre que hay como un tema de mala gestión”.

“Creo que se mira en menos lo que los hospitales hacemos, pero además se maneja la salud como que fuera un sector en que uno pudiera anticipar lo que va a gastar, como si no estuviéramos sometidos a los embates que nos pasan, que nos pasan con hospitales que son antiguos, que de pronto se inundan, se llueven, se incendian y lo hemos visto”, acotó.

En esa línea, manifestó que “cuesta defender el presupuesto en salud, cuesta entender además que no se mire desde la economía como una inversión en capital humano”.

Consultada sobre cuánto del presupuesto ya se ha ejecutado, la presidenta del colegiado respondió que, mirando solo el subtítulo 22 de bienes y servicios, “hay 16 servicios que llevan gastado más del 40% del subtítulo 22 en los meses de enero, febrero, marzo, que no son los más ocupados”.

#CNNChileRadio | Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico, sobre situación financiera de los hospitales: “En un trimestre hay servicios de salud que ya gastaron más del 46% de su presupuesto” 📡 Sigue la señal: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/2Fob9fQ7O3 — CNN Chile (@CNNChile) May 20, 2025

En relación a si es posible hablar de una crisis hospitalaria, la doctora señaló que “hoy día la salud está en una crisis importante”.

“Es imposible no reconocer eso cuando tenemos 3 millones de personas listas de espera. Tenemos un avance de la universalización de atención primaria que ha sido lenta, tenemos falta de especialistas.Y también tenemos en el sector público algo que es bien preocupante, que tenemos como pocos incentivos a veces a que permanezcan los doctores o quieran permanecer en nuestros hospitales, porque tenemos un atraso en lo que son como sus leyes”, acotó.

Por el otro lado, Arrigada apuntó a que “llevamos hartos años, yo diría, sufriendo una mirada como del hospital como una empresa. Yo no digo que no lo sea, en el sentido de que es un conjunto de voluntades trabajando por una meta en común, ¿cierto? Pero no somos exactamente una empresa”.

Adicionalmente, comentó que si bien el Ministerio de Hacienda “está en lo que tiene que hacer, lo que nos hace falta es un Ministerio de Salud que sea un poco más fuerte en defender políticamente lo que es el gasto en salud, que no se rige por las mismas derivadas normales”.

Cuando se le preguntó si esto es responsabilidad de la ministra Ximena Aguilera, respondió que es responsabilidad de cada ministro, y que falta, en tiempos de calma, “sentarse a ver exactamente cuál es la forma de asignar los recursos en salud y qué otras variables tienen que entrar”.