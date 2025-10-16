Exministro Pérez (UDI) por dichos de Hurtado sobre Jaime Guzmán: “Usarlo para una contienda electoral me parece innecesario e imprudente”

En conversación con CNN Chile Radio, el exministro durante el gobierno de Sebastián Piñera también cuestionó a la actual UDI. “No es hoy la UDI que generó Jaime Guzmán (…). Se perdieron una serie de objetivos, prácticas y contenidos”.

Este jueves, el exministro del Interior Víctor Pérez (UDI) se refirió a los dichos de la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, quien afirmó que Jaime Guzmán se inclinaría por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en las presidenciales si estuviera vivo.

En CNN Prime, Hurtado afirmó que “votaría por José Antonio Kast, no por Matthei. Estaría en el Partido Republicano, no en la UDI (…) porque ambos defendieron los mismos ideales, querían el bien común para Chile y tenían bases programáticas muy parecidas”.

“Innecesario e impudente”

En conversación con CNN Chile Radio, Pérez sostuvo que Guzmán “no solamente es patrimonio de la UDI, de toda una generación, sino que yo creo que es patrimonio del país, por lo tanto, usarlo por una contienda electoral a mí me parece innecesario e imprudente”.

“Además, no ayuda en nada a lo que tenemos que hacer ahora, que estamos a 30 y tantos días de una elección, y por lo tanto tenemos que generar puentes para que la gente vea que la centro-derecha y la derecha están unidos para enfrentar los desafíos de un gobierno mediocre, incompetente, que tiene estancado al país”, agregó.

#CNNChileRadio | Víctor Pérez, exministro del Interior (UDI) por declaraciones de Ruth Hurtado sobre Jaime Gúzman: "Me parecen imprudentes e innecesarias (…) Yo diría que son torpezas que pasan rápidamente".

Por otra parte, descartó que republicanos encarne el proyecto de Guzmán: “No, pero es innecesario, o sea, ya, digamos que tú los encarnas, pero eso no le agrega absolutamente nada nuevo porque los problemas verdaderamente son otros, las acciones que se requieren son otras. Indudablemente, la UDI no es hoy la UDI que generó Jaime”.

Explicó que no es la misma, ya que “se perdieron una serie de objetivos, prácticas y contenidos, pero también un modelo de acción política que se ha ido dejando de lado y quienes fuimos parte con Jaime de la creación de la UDI, que seguimos su lineamiento, (…) lo hicimos porque había una visión, un estilo, un espíritu de sacrificio que hoy no se ve”.

“El concepto de la UDI popular está absolutamente abandonado y, por lo tanto, eso tiene efectos en la ciudadanía y por eso la UDI hoy día no es la principal fuerza política”, añadió.

—¿Quién encarna mejor ese proyecto de la UDI popular que planteaba el gremialismo, esa derecha que defendía determinados principios y valores? ¿Es hoy día republicano entonces?

—Yo creo que no.

—¿Pero acaba de decir que la UDI abandonó ese proyecto?

—Sí, pero eso no significa que Republicanos sean los que los defiendan. Yo creo que falta la articulación de eso, tenemos que recuperar esa tarea del mundo popular de estar en las poblaciones, de combatir a la izquierda en todas y cada una de las poblaciones. Jaime se fue al sector poniente de Santiago en la senatorial cuando nadie quería, eso hoy yo lo veo bastante abandonado, veo a los candidatos tratando todos de estar en Las Condes o en lugares que sean más cómodos.