Exministro Burgos y posible balotaje entre Kast y Jara: “Una segunda vuelta entre extremos no es una buena noticia”

El exmilitante de la DC, Jorge Burgos, planteó en CNN Chile, que es posible que exista una segunda vuelta entre Kast y Jara. Además, entregó su visión sobre el PC la carrera presidencial.

En primer lugar, como exmilitante de la Democracia Cristiana (DC), expresó que comparte la postura de Alberto Undurraga de no apoyar la candidatura de la lista Unidad para Chile, representada por Jeannette Jara.

Respecto a las presidenciales, planteó que “es probable que tengamos una segunda vuelta entre un candidato de más centroderecha, como puede ser Evelyn Matthei, o una derecha más dura, como José Antonio Kast, versus la candidatura más de izquierda que escogieron, quien es la militante comunista Jeannette Jara”.

“Una segunda vuelta entre extremos no es una buena noticia para el país, por lo menos no para el país que me representa y quiero”, añadió.

En cuanto a la exministra del Trabajo y Previsión Social, sostuvo que ella proviene de una formación marxista: “Podrá legítimamente intentar representar a otros, pero su origen es ese. Y eso no implica un juicio de reproche, simplemente una certificación de su origen”.

“Y yo creo que esa impronta es una mala impronta para Chile, desde el punto de vista de dónde nos vamos a ubicar. El PC ha estado en los gobiernos, pero no ha sido el centro de los gobiernos. Con esta candidatura, si llegan a ganar, pasan a ser el centro del gobierno, y probablemente, como todo presidente, ella elegirá miembros del PC para los cargos más importantes”, planteó.

En esa línea, subrayó que las personas no se convierten en socialdemócratas en pocos meses.

“Pueden dar un discurso más comprensivo, más acogedor, y ella, desde esa perspectiva, lo hace bien, porque es una persona que tiene mucha capacidad, tiene jovialidad, qué duda cabe. Es una buena candidata, pero eso no significa que uno tenga que votar por ella. Uno tiene que votar por lo que hay detrás, por el fondo que hay detrás”, complementó.

Burgos planteó la siguiente interrogante: “¿Dónde se va a ubicar Chile con un régimen en que el PC va a ser partido central? ¿Va a ubicarse en el mundo del BRICS o en el mundo donde hemos estado? ¿Dónde nos vamos a ubicar desde el punto de vista del libre comercio? ¿Dónde nos vamos a ubicar internacionalmente? Esos son temas que hay que discutir”.

