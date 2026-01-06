Exdirector de Human Rights Watch condena ataque de EE.UU en Venezuela: “Legitima el uso de la fuerza de parte de los poderosos”

En conversación con CNN Prime, José Miguel Vivanco, advirtió que la acción sienta precedentes graves a nivel internacional, carece de un interés real por la democracia y apunta principalmente al control de los recursos naturales.

El exdirector de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cuestionó este martes la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que provocó la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado pasado.

En conversación con CNN Prime, el experto reconoció no poder “ignorar la alegría que uno puede sentir que a un dictador brutal como Maduro se lo lleven esposado, pero esa alegría es muy efímera por la forma en que lo hizo EE.UU.”.

Vivanco advirtió que la operación estadounidense sienta precedentes graves a nivel internacional.

“Genera unos precedentes muy negativos. Legitima el uso de la fuerza bruta de parte de los poderosos, con el propósito de apoderarse de los recursos naturales de otro país”, sostuvo, recalcando que “utilizar unilateralmente la fuerza no es admisible” y que “nada puede justificar lo ocurrido en Venezuela”.

En su análisis del conflicto, el abogado señaló que la comunidad internacional debió haber actuado con mayor decisión frente al régimen de Maduro, al que responsabilizó por una profunda crisis de derechos humanos.

“No hay ninguna evidencia por parte de Trump que genere algún interés por el concepto de democracia en Venezuela”, afirmó.

Vivanco aseguró que la situación interna se ha agravado, con una represión que, según dijo, se está intensificando.

“Hoy en Venezuela, los grupos paramilitares del gobierno están haciendo y deshaciendo en las calles. Hay una represión feroz (…) se está intensificando, no hay frenos. Todo está controlado por el régimen”, señaló.

Respecto a los objetivos de Washington, fue enfático en que el foco estaría puesto en los recursos naturales, especialmente el petróleo.

“Todo indica que el objetivo inmediato son los recursos naturales, el petróleo, como si la prosperidad de un país dependiera de mantener un régimen dictatorial. Esto es realmente un escándalo”, afirmó, agregando que a Trump “lo único que le importa es trabajar con un gobierno subordinado a él y que le asegure el acceso a los recursos naturales”.

Finalmente, Vivanco advirtió que la intervención estadounidense deja a EE.UU. en una posición compleja a nivel global.

“Nos coloca en un laberinto del cual difícilmente creo que Estados Unidos puede salir bien parado”, sostuvo, y agregó que el Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, “debería estar muy preocupado por el precedente que se está generando”.