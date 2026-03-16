Exdirector de Presupuestos por el Mepco ante alza del petróleo: “Va a ser difícil para el gobierno sostener que el traspaso será gradual”

El exdirector de Presupuestos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, analizó el plan económico del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, y el impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio de los combustibles.

El economista y exdirector de Presupuestos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile las medidas de la administración de José Antonio Kast.

En cuanto a las iniciativas que está impulsando el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, señaló que estas responden principalmente a que la administración entrante recibe una “situación fiscal preocupante”.

“Cuando se hizo el presupuesto 2025 se estaba hablando de que la diferencia entre ingresos y gastos, es decir, el déficit, iba a ser del orden de US$3.500 millones. Y terminó siendo, a final de año, cerca de US$10.000 millone. Entonces, esa es una diferencia muy significativa. Y la pregunta es por qué no se ajustaron o no se hicieron los ajustes de gasto necesarios para que siguiéramos gastando, pero con los ingresos que son los que tenemos, y no con los ingresos que soñamos tener o que esperamos tener”, planteó.

En esa línea, remarcó que el gobierno saliente “tomó la decisión de no hacer el ajuste de gasto en el momento en que tenía que hacerlo, y cada vez que proyectaban cómo iba a terminar el déficit a fin de año, lo estimaban más alto que su propia promesa”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre cuánto se puede recortar en programas que no requieren una modificación legal, Acevedo detalló que en la Comisión de Gasto Público, donde participa junto a otros expertos, identificaron cerca de 120 programas, tanto sociales como no sociales, que “estaban persistentemente mal evaluados y que estaban llegando de manera inadecuada a la población”.

También mencionó que existen espacios de ajuste en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), donde se pueden realizar readecuaciones para mejorar su eficiencia.

“Entonces, espacios hay; sin embargo, el punto acá es que falta voluntad y apoyo político para hacer estas cosas”, subrayó.

El impacto del Conflicto en Medio Oriente

En cuanto al debate sobre la implementación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), debido al alza de los precios de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, el economista abordó los alcances de este instrumento.

“Cuando existen fluctuaciones del precio del petróleo tan importantes, este mecanismo lo que hace es que esas variaciones se vayan traspasando a los consumidores de una forma más moderada. Pero, al final del día, si el precio del petróleo, supongamos, aumenta un 20% respecto de su nivel de los últimos tres o cuatro años, ese 20% se va a traspasar igual a las personas. Lo que pasa es que el Mepco permite que ese traspaso sea más gradual”, explicó.

Por tanto, desde su análisis, debido a los niveles de precio que se proyectan para el petróleo, “va a ser difícil para el gobierno sostener que ese traspaso será gradual, y quizás sea mucho más de choque. Para que eso no ocurra, hay que ver cómo ajustar otros beneficios y quizás focalizar más el Mepco para que apoye principalmente a las familias más vulnerables”.

En ese sentido, recordó que el gobierno de Gabriel Boric también realizó cambios en el Mepco, aunque en un contexto distinto. En la actualidad, subrayó, existe menos espacio fiscal para aumentar el endeudamiento.