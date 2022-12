El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversó con CNN Chile sobre el dictamen que emitió la Corte Suprema y que ordenó a las Isapres a recalcular los planes de Salud. En ese contexto, el ex secretario de Estado manifestó que “lo que más me preocupa es que evidentemente es un fallo demoledor que produce inestabilidad en todo el sistema de salud chileno“. “Caído el sistema de Isapres, que es la amenaza que representa este dictamen, se genera una contingencia muy grave para los pacientes porque dejan de recibir o tener asegurado el financiamiento para las prestaciones”, agregó. Por último, advirtió que este “supremazo” es “un terremoto no solo para las Isapres (…) sino que para todo el sistema de salud en su conjunto y las personas”.