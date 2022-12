En una nueva edición de Influyentes, la periodista Paula Escobar conversó con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre varios temas de la contingencia. En primer lugar y en materia de seguridad, la jefa comunal señaló que “la lucha contra la delincuencia requiere mucho estudio y seriedad”. Si bien respaldó el trabajo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó que “si Carabineros y la PDI no tienen claro que los van a respaldar, no van a actuar“. En esa línea, dijo que “varios fiscales están persiguiendo a Carabineros y al Alto Mando. La fiscal Chong por ejemplo“. Respecto a su fallida candidatura presidencial, Matthei manifestó que “muchas malas decisiones (de la UDI) fueron por presiones de Lavín” y aseguró que “no querían que compitiera“. Además, frente a una eventual alianza entre la centro derecha, Democrátas y Amarillos por Chile, Matthei sostuvo que “podría estar en un mismo partido con Cristián Warnken” y que no se cierra a una lista electoral “con la izquierda democrática”. Finalmente, y respecto a su eventual participación en una primaria presidencial, la alcaldesa de Providencia, dijo que “ni siquiera sé”.