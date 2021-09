A raíz de la polémica que se ha generado luego de la declaración del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien mintió acerca de padecer cáncer, se ha levantado la discusión sobre cómo prevenir o fiscalizar a las autoridades y qué hacer en este caso concreto.

En conversación con CNN Chile, el abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Eugenio García-Huidobro, abordó el tema de Rojas Vade y destacó que “a simple vista, podría concurrir en varios delitos, tal vez, el que es más evidente es el de haber faltado a la verdad en una declaración jurada como la que aparentemente hizo ante el Servel, donde señaló que había contraído una deuda para pagar una quimioterapia“.

Como a los convencionales se les aplican los estatutos de los parlamentarios, señaló García-Huidobro, “habría que dar inicio a un juicio de desafuero“. Sin embargo, está la posibilidad de que el engaño fuera más grande de lo que declaró, en ese caso, indicó que “en términos legales, todavía faltan conocer antecedentes para ver las implicancias penales que esto podría tener”.

Asimismo, el investigador CEP recordó que “muchos de los documentos que va a involucrar esta investigación son de carácter confidencial: hay una Ley de protección de datos de los pacientes, razón por la cual mucho de lo que se ha dicho es especulativo”.

“El proceso de desafuero no necesariamente va a ser corto”, advirtió García-Huidobro y asumió que “tampoco hay mucha posibilidad de apartar a un convencional en las normas constitucionales”.

En uno de los posibles escenarios, el abogado señaló que “se aplicaría el Artículo 19 Nº3 de la Constitución, según el cual no se puede castigar con una pena si la regla legal no estaba previamente establecida al momento en que se cometió la conducta” y agregó que, en este caso, “es muy difícil determinar la conducta, porque este engaño viene produciéndose en el tiempo”.

Respecto a este punto, García-Huidobro manifestó que “incluso si la sanción se pudiera hacer, en un órgano cuya legitimidad viene del electorado, que sus pares se autoentreguen la posibilidad de excluir a uno de ellos, es un precedente muy complejo”.

En ese sentido, como comparación más cercana, afirmó que “en la Cámara de Diputados existe una Comisión de Ética, que investiga y sanciona las faltas que cometen los diputados, ahí no hay una sanción que siquiera se acerque a la posibilidad de cesar o excluir a un diputado del funcionamiento de la Cámara”.

Aunque Rojas Vade fuera elegido por ser una persona que finalmente no era, el investigador CEP destacó que “lamentablemente si se quiere, las reglas son esas, y nos guste o no, son las que permiten las discusiones pluralistas en igualdad de condiciones para todos”. No obstante, también consideró que “aquí hay que sacar lecciones y creo que la principal es el rol fundamental que tienen que cumplir los partidos políticos en una democracia constitucional”.

En ese aspecto, argumentó, “si bien en un partido político estas situaciones podrían pasar, los candidatos están sujetos a un filtro mucho más estricto que no tienen los independientes; cumplen el rol de seleccionar candidatos y también de disciplinar a sus militantes”.