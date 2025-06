Estaba “casi descontrolada” y “dio argumentos típicos de extrema derecha”: Senador Núñez valora “giro” de Tohá en su campaña

Por Valentina Sánchez Cárdenas 18.06.2025 / 11:44

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario dijo que observó "cierto descontrol", pero que "esa etapa ya pasó" y que en la campaña de Tohá se dieron cuenta que "no por atacar más a Jeannette Jara, Carolina Tohá va a ser más popular y lo que tienen que hacer es convencer a la gente de las virtudes de su candidata y no dedicarse a denostar a otros, y me parece que es una buena táctica, un buen cambio de estrategia".